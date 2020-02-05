Суд обязал Челны вернуть КАМАЗу 190 автобусов до 14 февраля
Арбитражный суд Татарстана обязал МУП «Электротранспорт» из Набережных Челнов вернуть из-за долгов АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» 190 автобусов.
По условиям заключенного между сторонами мирового соглашения автобусы должны быть возвращены до 14 февраля, сообщает корпоративное издание КАМАЗа.
Ранее мэрия Набережных Челнов приняла решение вернуть все 190 лизинговых автобусов КАМАЗу. Власти Челнов пообещали не допустить транспортного коллапса. Сейчас исполком рассматривает варианты по организации перевозок на территории города автобусами большой вместимости.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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