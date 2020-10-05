Комитет по транспорту ИКМО г.Казань
Общая информация
Комитет по транспорту в своей деятельности курирует работу муниципальных транспортных предприятий, учреждений и индивидуальных предпринимателей независимо от форм собственности и организационно-правовой формы.
Основные направления деятельности Комитета:
— транспортное обслуживание населения;
— организация и безопасность дорожного движения;
— организация городского парковочного пространства.
Руководитель — Абдулхаков Айдар Камилевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул.Островского, д.23, литер 1
- Телефон: (843) 292-33*50
- Email: kt.kazan@tatar.ru
- Сайт: https://www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/komitet-po-transportu/
Дата последнего обновления: 05.10.2020