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Комитет по транспорту ИКМО г.Казань

Гос. ведомства, Муниципальная власть

Общая информация

Комитет по транспорту в своей деятельности курирует работу муниципальных транспортных предприятий, учреждений и индивидуальных предпринимателей независимо от форм собственности и организационно-правовой формы.

Основные направления деятельности Комитета:

— транспортное обслуживание населения;

— организация и безопасность дорожного движения;

— организация городского парковочного пространства.

Руководитель — Абдулхаков Айдар Камилевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, ул.Островского, д.23, литер 1
  • Телефон: (843) 292-33*50
  • Email: kt.kazan@tatar.ru
  • Сайт: https://www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/komitet-po-transportu/

Дата последнего обновления: 05.10.2020

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