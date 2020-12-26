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«Инстаграм» глав районов: депутатские пульсоксиметры, чума свиней и благодарности за автобусы

00:00, 26.12.2020

Неделя глазами руководителей муниципалитетов Татарстана

«Инстаграм» глав районов: депутатские пульсоксиметры, чума свиней и благодарности за автобусы
Фото: instagram.com/ravil_khisamutdinov

Приближающийся Новый год стал главным лейтмотивом в постах глав районов Татарстана в Instagram. Речь не только о новогодних подарках и украшениях улиц, но и о новых социальных объектах, сдачу которых приурочили к празднику. Это и школьные автобусы, и пульсоксиметры, подаренные депутатами, и открытие больницы. Не забыли чиновники и про День энергетика, поздравив работников этой отрасли в своих районах.

Елки и парад Дедов Морозов

Главы районов продолжают рассказывать, как в их муниципалитетах готовятся к Новому году и открывают праздничные площадки. К примеру, Рустам Калимуллин из Высокогорского района показал, как в местном парке Победы прошли парад Дедов Морозов и театрализованное открытие елки. На фотографиях можно увидеть выступление артистов на фоне украшенного деревянного сруба. Пост понравился двумстам подписчикам.

А вот Линар Закиров, руководитель Бугульминского района, решил привлечь внимание к грядущему событию и позвал подписчиков на торжественное открытие главной новогодней елки Бугульмы. В снятом им видео глава района приглашает всех на праздник. У ролика — 1,5 тысячи просмотров, Закиров пообещал и праздничный салют.

Но украшения появляются не только в районных центрах. Одно из самых ярких видео с новогодней иллюминацией оказалось в посте Марата Гафарова, главы Дрожжановского района. Видео снято в деревне Малая Цильна, и у поста — почти тысяча «лайков». К слову, судя по всему, гирлянды в видео — не муниципальная, а частная инициатива местных жителей.

Компенсация за свиней, депутатский пульсоксиметр и ремонт стационара

В Елабужском районе настроение праздничное не у всех. На неделе глава района Рустем Нуриев опубликовал пост, в котором рассказывает о выплатах компенсаций семьям, пострадавшим от вспышки африканской чумы свиней. В комментариях люди отмечают, что компенсация в 105 рублей за килограмм — это издевательство, считая, что цена — не рыночная. Причем комментариев таких довольно много — судя по всему, людей сильно задела эта тема, и действия властей района они считают несправедливыми.

Руководитель Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин опубликовал видео о «волонтерстве» депутатов — они обеспечили местные учреждения здравоохранения пульсоксиметрами. Наверное, автор видео рассчитывал на положительный PR-эффект, но в комментариях люди задавались вопросом, почему этих устройств — недорогих, но очень актуальных в условиях пандемии коронавируса, до сих пор не было у медиков, ведь ковид ходит по стране уже с весны.

Тем временем руководитель Ютазинского района Аяз Шафигуллин выкладывает фотографии с открытия стационара Уруссинской центральной районной больницы после капитального ремонта. Как можно узнать из поста, работы длились около четырех месяцев, на ремонт потратили 87 млн рублей. Судя по фотографиям, в стационаре отремонтировали пол, потолки и стены, а также поменяли батареи и кровати. Кроме того, похоже, ремонт коснулся и фасада.

Поздравления энергетикам и благодарность региону за федеральные автобусы

А вот глава Апастовского района Равиль Хисамутдинов вспомнил о Дне энергетика и поздравил работников отрасли. По словам Хисамутдинова, эти люди «дарят свет и тепло в самом прямом смысле слова». Он пожелал всем работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, счастья, благополучия и безаварийной работы. На фотографии к посту почему-то не до конца украшенная новогодняя елка на фоне линий электропередачи.

Поздравил представителей этой профессии и глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин: «От ежедневного труда энергетиков напрямую зависит стабильная работа предприятий промышленности и сельского хозяйства, организаций и учреждений, объектов социальной сферы», — пишет он. Интересно, что в списке пожеланий, как и у Равиля Хисамутдинова, — безаварийная работа.

Еще одна новость, которой поделились сразу несколько глав районов, — передача их муниципальным образованиям школьных автобусов. В постах Рустама Калимуллина из Высокогорского района и Дмитрия Иванова из Чистопольского района особый акцент сделан на том, что ключи вручил президент Татарстана.

Глава Актанышского района Энгель Фаттахов сообщил о подарке президента автобусов школам на татарском языке и поблагодарил руководство республики. Ранее «Реальное время» рассказывало о масштабной закупке Минпромторгом России школьных автобусов Ford, часть которых предназначалась для нашей республики.

Максим Матвеев
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