Ассамблея народов Татарстана

Общая информация

В 1992 году состоялся первый Съезд народов Татарстана, который принял резолюцию о создании ассоциации национально- культурных обществ (АНКО). В 1997 году Ассоциация получила бюджетное финансирование; была открыта многонациональная воскресная школа в Казани, в 1999 г. Ассоциации был выделен Дом дружбы народов с государственным содержанием.

Деятельность Ассамблеи народов Татарстана охватывает этнокультурное движение всей республики. Действуют два филиала и восемь Представительств в городах: Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульма, Елабуга, Зеленодольск, Лениногорск, Чистополь, Тетюши, Менделеевск. В рамках Соглашения между Ассамблеей, МВД, УФМС и другими ведомствами решаются вопросы регистрации и пребывания граждан ближнего и дальнего зарубежья в Татарстане.

Руководитель - Мухаметшин Фарид Харуллович

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