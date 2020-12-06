Башкирская неделя: БСК — Росимуществу, новогодняя ночь в ресторане и кандидат в мэры Уфы

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

Арбитраж удовлетворил требование передать государству акции Башкирской содовой компании. Как потом Росимущество распределит ценные бумаги, пока неизвестно. Власти республики дали зеленый свет рестораторам и разрешили гулять всю новогоднюю ночь. Кандидаты на пост мэра Уфы пока примеряются к креслу. Назначен уже второй и.о. за месяц. Путин одобрил празднование 450-летия Уфы. Выросший в Стерлитамаке наемник рассказал о ЧВК Вагнера, после чего его книга исчезла из печати. Также на этой неделе владельца «Башмилка» арестовали, стало известно, что Москва профинансирует проект уфимского научно-образовательного центра мирового уровня, а три игрока «Салавата Юлаева» попали в десятку самых высокооплачиваемых хоккеистов.

Ренационализация БСК

На этой неделе Арбитражный суд Башкирии согласился удовлетворить требование Генпрокуратуры и изъять в пользу государства 95,72% Башкирской содовой компании (БСК). Принадлежащие АО «Региональный фонд», АО «Башкирская химия» и ООО «Торговый дом «Башкирская химия» ценные бумаги должны перейти Росимуществу.

В Минземимущества Башкирии захотели подать апелляцию. А вот в «Башкирской химии» пока не решили, будут ли жаловаться на решение суда.



«Коммерсант» утверждает, что предприятие на сегодня оценивается приблизительно в 70 млрд рублей.

Башкирия показала себя самой демократичной — Радий Хабиров дал рестораторам возможность, не опасаясь проверок, принимать гостей всю ночь. Фото Максима Платонова

Рестораны откроют в Новый год

В последние месяцы из-за второй волны коронавируса региональные власти по всей стране запретили ресторанам и кафе работать ночью. В большинстве субъектов общепит должен закрываться в 23.00, в Татарстане эту планку сдвинули и разрешили ресторанам и барам принимать посетителей до 00.00.

Но вот новогодняя ночь сильно разделила регионы. Где-то, как в Москве, совсем не изменили режим работы с 31 декабря на 1 января. Санкт-Петербург решил перестраховаться и вообще закрыл все бары и кафе с 30 декабря по 3 января. Татарстан позволил общепиту работать до 3.00. А Башкирия показала себя самой демократичной — Радий Хабиров дал рестораторам возможность, не опасаясь проверок, принимать гостей всю ночь.

В дни каникул заведения будут работать с 6.00 утра до 2.00 ночи. При этом все они обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и правила.



А вот режим самоизоляции для категории 65+ продлили. Пока до 31 декабря.



Теперь горадминистрацией руководит заместитель главы администрации Уфы по кадрам, спорту, гражданскому обществу и молодежи Рустем Газизов. Фото: facebook.com/ufaadm

Кто будет рулить мэрией?

В Уфе за месяц назначен уже второй исполняющий обязанности мэра. После того как скончался Ульфат Мустафин, его место временно занял Радмил Муслимов. Однако он тоже заболел коронавирусом и сложил с себя полномочия.

Теперь горадминистрацией руководит заместитель главы администрации Уфы по кадрам, спорту, гражданскому обществу и молодежи Рустем Газизов. Другой вице-мэр Уфы — 35-летний Ильдар Юланов возглавил крупнейшее в регионе госпредприятие по ремонту и строительству дорог «Башкиравтодор».



По слухам, на постоянной основе кресло мэра может занять предприниматель из Ишимбая Сергей Греков.

Стерлитамаковец из ЧВК Вагнера

Издание «Медуза» взяло интервью у командира разведроты ЧВК Вагнера Марата Габидуллина, готовившего к выходу книгу о действиях наемников в Сирии. Уроженец Стерлитамака за свою жизнь успел и послужить в ВДВ, и отсидеть за убийство.

В масштабном интервью он рассказал, что пытался своей книгой привлечь внимание Евгения Пригожина, которого часто называют бенефициаром частной военной компании, к нарушениям в зоне боевых действий.

Также он поделился воспоминаниями о самом страшном бое, которым назвал попытку захватить нефтяные поля на берегах Евфрата в феврале 2018 года. Тогда команды расследователей сообщали о двух сотнях погибших с российской стороны.



Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому в 2024 году должно быть проведено празднование 450-летия Уфы. Фото kremlin.ru

Путин одобрил 450-летие Уфы

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому в 2024 году должно быть проведено празднование 450-летия Уфы. Не то чтобы город не отметил бы юбилей без этого документа, но теперь все переходит на федеральный уровень.

Оргкомитет возглавит вице-премьер России Алексей Оверчук. Башкирия получит финансирование из Москвы и сможет развернуться на широкую ногу. Глава республики Радий Хабиров пообещал осовременить город и «вдохнуть в него новую жизнь».



Запрет на передвижные зоопарки

Башкирские депутаты предложили запретить передвижные зоопарки. Вместе с ними должны перестать существовать такие же цирки и дельфинарии. Госсобрание — Курултай РБ предлагает внести в Госдуму законопроект, который сделает невозможным их создание или функционирование.

Спикер республиканского парламента Константин Толкачев отметил, что необходимость запрета назрела давно и связана с антигуманным содержанием животных в подобных заведениях.



Башкирские депутаты предложили запретить передвижные зоопарки. Фото Дмитрия Резнова

Моргенштерн на детском празднике, башкирские красавицы и арест владельца «Башмилка»

Знаменитый уфимский рэпер Моргенштерн был замечен на детском дне рождения в Калининграде. Как сообщают СМИ, его выступление заказал местный бизнесмен Олег Шкиль. Якобы артист выступил в клубе предпринимателя, где тот устроил праздник в честь 10-летия сына.



В Уфе выбрали главную башкирскую красавицу 2020 года. Конкурс «Хылыукай-2020» выиграла 19-летняя Ляйсан Шугаепова из Учалинского района. Корону и ключи от автомобиля она получила из рук премьер-министра Башкирии Андрея Назарова.



Блогер, экстремал и спортсмен Рустам Набиев, лишившийся ног после обрушения казармы в Омской области, поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Он рассказал главе государства, как прыгает с парашютом и забирается на горы, используя только руки. В ответ Путин попросил завязать с экстримом и посвятить себя семье.



В Уфе суд решил перевести из-под домашнего ареста в СИЗО владельца группы компаний «Башмилк» Александра Никитина. Арестовал его суд, поскольку бизнесмен не соблюдал предписания и отлучался из дома. Никитин обвиняется в уклонении от погашения кредиторской задолженности, мошенничестве и невыплате заработной платы.

На третьем месте с доходом в 90 млн рублей оказался Теему Хартикайнен. Фото: twitter.com/hcsalavat

В десятке самых высокооплачиваемых игроков КХЛ оказались сразу трое игроков ХК «Салават Юлаев». На третьем месте с доходом в 90 млн рублей оказался Теему Хартикайнен. Седьмую строчку поделили между собой Филип Ларсен и Юха Метсола, которые зарабатывают по 80 миллионов.

Премьер-министр Михаил Мишустин отдал главный приз правительственного конкурса уфимскому проекту Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Это значит, что проект получит федеральное финансирование.

