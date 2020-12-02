В Башкирии разрешили работать ресторанам в Новый год круглосуточно

Фото: Максим Платонов

Рестораны Башкирии в новгоднюю ночь будут работать круглосуточно. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на заседании оперативного штаба.

В дни каникул заведения общепита будут работать с 6.00 утра до 2.00 ночи. При этом все они обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и правила, сообщается на сайте главы Башкирии.

Ранее Ассоциация рестораторов и отельеров Казани обратилась к президенту Татарстана Рустаму Минниханову и премьер-министру РТ Алексею Песошину с просьбой продлить работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь. Рестораторы просят продлить работу как минимум до 3 часов утра.