СМИ: бывший депутат заказал концерт Моргенштерна для 10-летнего сына

Бизнесмен и бывший депутат горсовета Калининграда Олег Шкиль привез рэпера Моргенштерна в свой клуб для необычного концерта. Артист выступил на дне рождения 10-летнего сына предпринимателя.

Рэпер исполнял свои популярные треки для гостей вечеринки, сообщает «РЕН ТВ».

Напомним, в начале ноября уфимский рэпер попал наконец на интервью к Юрию Дудю. В двухчасовом ролике он рассказал о контактах с администрацией Башкирии, плагиате и личной жизни.