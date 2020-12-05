Новости общества

18:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

СМИ: бывший депутат заказал концерт Моргенштерна для 10-летнего сына

17:55, 05.12.2020
СМИ: бывший депутат заказал концерт Моргенштерна для 10-летнего сына
Фото: youtube.com

Бизнесмен и бывший депутат горсовета Калининграда Олег Шкиль привез рэпера Моргенштерна в свой клуб для необычного концерта. Артист выступил на дне рождения 10-летнего сына предпринимателя.

Рэпер исполнял свои популярные треки для гостей вечеринки, сообщает «РЕН ТВ».

Напомним, в начале ноября уфимский рэпер попал наконец на интервью к Юрию Дудю. В двухчасовом ролике он рассказал о контактах с администрацией Башкирии, плагиате и личной жизни.

ОбществоКультура Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем