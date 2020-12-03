Путин посоветовал уфимскому «инвалиду-десантнику» завязать с экстремальными видами спорта

Президент РФ Владимир Путин призвал уфимского блогера Рустама Набиева завязать с экстремальными видами спорта и заняться с семьей. Активист рассказал главе государства о своем восхождении на Эльбрус на руках и прыжках с парашютом.

«Рустам, хватит уже, попрыгал, достаточно. Вон какие дочки, такие сладкие девчонки у тебя, займись лучше дочерьми», — сказал Путин Набиеву.

Фото: kremlin.ru

Оставшийся без ног после обрушения казармы в Омске десантник попросил президента заняться доступностью спортивной и туристической инфраструктуры для инвалидов. Также он предложил снять на видео и показать на федеральных каналах подобное восхождение, чтобы мотивировать людей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, что Набиев находился на срочной службе в учебном центре ВДВ в поселке Светлый Омской области в 2015 году. Он пострадал при обрушении казармы и лишился ног. Однако после этого молодой человек стал заметным активистом в Уфе и стал еще активнее заниматься спортом а также вести довольно успешный блог. Одним из его недавних достижений стало восхождение на Эльбрус.