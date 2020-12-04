В Уфе выбрали главную башкирскую красавицу года

Фото: Валерий Шахов/bashinform.ru

Победительницей конкурса башкирских красавиц «Хылыукай-2020», прошедшего в Уфе, стала 19-летняя Ляйсан Шугаепова из Учалинского района. Она получила главный приз конкурса — автомобиль.

Девушке вручили диплом и крону от премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, сообщает «Башинформ».

Первое место в конкурсе досталось 16-летней школьнице из Сибая Шауре Яхиной. На втором оказались Гузель Назаргулова из Пермского края и Линиза Султангужина из Оренбургской области. Третье место поделили Диля Валиева из Мелеуза, Эльвина Семенова из Бурзянского района и Розалина Ибрагимова из Куюргазинского района.