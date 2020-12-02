Башкирские депутаты предложили запретить передвижные зоопарки

Депутаты Государственного собрания — Курултая Башкирии предложили запретить создание и работу передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев. Соответствующий законопроект они хотят внести в Госдуму, сообщает пресс-служба парламента.

Спикера Курултая Башкирии Константин Толкачев отметил, что необходимость запрета назрела давно и связана с антигуманным содержанием животных в подобных заведениях.

«Как правило, животные в передвижных зоопарках всесезонно ютятся в тесных клетках, являющихся, по сути, тюремными камерами. Животные лишены надлежащего ухода и питания, ветеринарного обслуживания. В результате подобного обращения они нередко становятся агрессивными и опасными. В нашей республике, в других регионах неоднократно фиксировались случаи агрессии в отношении посетителей. Судьба животных тоже незавидна», — сказал он.

Фото: gsrb.ru

Ранее ветеринарный хирург Александра Чернышова высказалась о том, работает ли принятый закон о защите животных. В частности, она прокомментировала деятельность контактных зоопарков и передвижных цирков: «В свое время в старом аквапарке Казани был какой-то контактный зоопарк — дети оттуда выходили в истерике, потому что животные там буквально умирали на их глазах. Это было до принятия закона, а что сейчас с этим всем?»