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Путин подписал распоряжение о праздновании в 2024 году 450-летия с основания Уфы

16:30, 30.11.2020 4
Путин подписал распоряжение о праздновании в 2024 году 450-летия с основания Уфы
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сегодня подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2024 году 450-летия с основания Уфы. Оргкомитет возглавит вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Документ опубликован на портале правовой информации.

О подписании распоряжения также сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

«Почти полутысячелетнему юбилею нашей столицы республики придается федеральный статус. А это означает, что мы получим уникальный шанс преобразить Уфу в том числе за счет поддержки из федерального центра, осовременить город, вдохнуть в него новую жизнь и сделать одним из опорных городов страны», — написал он.

Уфа была основана в 1574 году, когда на Троицком холме отрядом стрельцов во главе с воеводой Иваном Нагим был возведен Уфимский кремль.

Общество Башкортостан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 16:34
    Казань, Уфа - Русские города....
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    Анонимно 16:54
    рассказывай дальше
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    Анонимно 16:54
    Скорей, Москва, Рязань, Иваново - мордовские города
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  • Анонимно 17:00
    Судя по русским летописям, в начале XVI столетия, еще до присоединения Башкирии, «Уфа» как название города уже было. «В 1508 году упоминается «князь уфимский», которого хан казанский Махмет-Амин отправил в Москву для переговоров с Иваном III». А до этого исследователь Петр Рычков считал, что свое название город получил при ногайцах. В его «Топографии Оренбургской губернии» говорится: «О звании города Уфы можно догадаться, что оно не вновь ему придано, но паче возобновлено прежнее, и сущее то, которым ногайские ханы город свой именовали». ТАК ПОЧЕМУ БУДЕТ 450 лет!? А потому, что в 1574 году была заложена Уфимская крепость. В 1586 году Уфа получила статус города и стала административным центром Уфимского уезда. Так что красавица Уфа намного старше.
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