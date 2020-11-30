Путин подписал распоряжение о праздновании в 2024 году 450-летия с основания Уфы

Президент России Владимир Путин сегодня подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2024 году 450-летия с основания Уфы. Оргкомитет возглавит вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Документ опубликован на портале правовой информации.

О подписании распоряжения также сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

«Почти полутысячелетнему юбилею нашей столицы республики придается федеральный статус. А это означает, что мы получим уникальный шанс преобразить Уфу в том числе за счет поддержки из федерального центра, осовременить город, вдохнуть в него новую жизнь и сделать одним из опорных городов страны», — написал он.

Уфа была основана в 1574 году, когда на Троицком холме отрядом стрельцов во главе с воеводой Иваном Нагим был возведен Уфимский кремль.