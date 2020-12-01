Наемник из Стерлитамака рассказал о деятельности ЧВК Вагнера

Фото: архив Марата Габидуллина / meduza.io

Командир разведроты ЧВК Вагнера Марат Габидуллин с позывным «Дед» дал интервью изданию Meduza. Он рассказал о своей книге, отношениях с Евгением Пригожиным и страшном бое на Евфрате в 2018 году.

Габидуллин сообщил, что поступил на службу в частную военную компанию в 2015 году. Начинал рядовым, затем был военным советником при отряде «Охотники на ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»)», состоявшем из сирийских военных. После «Дед» дослужился до командира разведроты.

Книгу о ЧВК Габидуллин решил написать в госпитале, после ранения. Черновик книги он дал почитать Евгению Пригожину, который считается бенефициаром ЧВК Вагнера.

Фото: архив Марата Габидуллина / meduza.io

«Я просто хотел, чтобы он ознакомился. Исходил из того, что он многих вещей, которые творились в Сирии, на самом деле не знает», — рассказал в интервью Габидуллин.

Самым страшным боем за свою карьеру наемника Габидуллин назвал попытку захватить нефтеперегонный завод в феврале 2018 года. Тогда неофициально сообщалось о 200 погибших россиянах, но в Минобороны заявили, что в этом бою не участвовали российские военные.

«Против кого воевать? Я не видел этого противника! Противником были вертушки американские. У меня тогда короткий автомат был, укороченный — для ближнего боя, но даже если бы у меня был полноценный, я бы не достал этот вертолет. Противостояние чему-то неведомому, что сейчас прилетит и размозжит тебе башку», — описал бой «Дед».

Фото: архив Марата Габидуллина / meduza.io

Марат Габидуллин вырос в Стерлитамаке (Башкирия), окончил десантное военное училище в 1988 году и пять лет служил в ВДВ. По некоторым данным, после этого он связался с бандой «Татарина» в Саяногорске. В 1997 году он получил 3 года колонии как член группировки и был освобожден в зале суда. В этом интервью он рассказал, что отсидел за убийство «авторитета».