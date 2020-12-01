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В Уфе второй раз за месяц поменялся и. о. мэра

09:57, 01.12.2020
В Уфе второй раз за месяц поменялся и. о. мэра
Фото: facebook.com/ufaadm

Новым исполняющим обязанности мэра Уфы назначен заместитель главы администрации Уфы по кадрам, спорту, гражданскому обществу и молодежи Рустем Газизов. Об этом сообщает ТАСС.

Радмил Муслимов, который занял этот пост 2 ноября после смерти Ульфата Мустафина от осложнений, вызванных пневмонией и коронавирусом, находится на больничном. Таким образом, в Уфе второй раз за месяц поменялся и. о. мэра.

Радмил Муслюмов. Фото: ufacity.info

По данным уфимских СМИ, Муслимов заболел коронавирусом.

ОбществоВласть Башкортостан
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