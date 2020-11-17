В Татарстане начали выдавать займы УК и резидентам промпарков

В Татарстане запущена специальная программа для управляющих компаний и резидентов промпарков, которые смогут получить займы на строительство и модернизацию зданий и инженерной инфраструктуры, рассказал первый замминистра экономики РТ Рустем Сибгатуллин на заседании комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Фото: tatarstan.ru

Максимальная сумма кредита — 30 млн рублей, которые будут предоставляться под 5% годовых под поручительство Гарантийного фонда РТ. В настоящий момент уже подано 11 заявок, первый заем будет выдан в декабре этого года. По словам замминистра, возводить коммерсанты планируют не капитальные сооружения, а модульные здания.

Кроме того, Сибгатуллин сообщил, что по поручению президента РТ идет подбор площадок под строительство новых промпарков близ Казани. Они должны разместиться вблизи больших жилых комплексов с тем, чтобы их жители не создавали маятниковую миграцию, а работали там, где живут, и разгрузили общественный транспорт и дороги к Казани.

Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на заседании комитета Госсовета усомнилась, нужны ли Татарстану 100 промышленных парков.