Премия «Реальный рейтинг» в четвертый раз выявит самые результативные предприятия Поволжья

«Реальный рейтинг-2020»: в четвертый раз премия выявила 90 номинантов по девяти номинациям

Фото: Максим Платонов

Церемония вручения деловой премии «Реальный рейтинг» 3 года подряд, начиная с 2017-го, собирала на своей площадке первых лиц крупнейших предприятий ПФО, депутатов, представителей власти, медиаменеджеров и ведущих бизнес-экспертов. Нынешний 2020 год внес свои коррективы в наши планы, но результаты «Реального рейтинга» будут опубликованы традиционно в первых числах декабря.

Совершенно беспристрастная, на 100% деловая

Деловая премия «Реальный рейтинг» вручается ежегодно, начиная с 2017 года. Ее главная особенность — в уникальной методике определения победителей. Лидеров определяют аналитики и команда независимых экспертов. Методику разработали специалисты аналитической службы «Реального времени», в ней используются четко формализуемые показатели, которые находятся в открытом доступе. Для каждого предприятия определяется показатель рейтинга, в формуле расчета которого фигурируют следующие показатели:

размер активов компании;

выручка;

чистая прибыль;

рентабельность;

объем уплаченных налогов.

Веса этих показателей в формуле ранжированы в порядке значимости. Важно, что все эти данные измеряются в конкретных цифрах: у премии нет задачи определить «самую дружелюбную к окружающей среде» или «самую энергичную и молодую» компанию региона. Используя прозрачную методику расчета (которая опубликована на сайте премии), аналитики и эксперты беспристрастно, по конкретным цифрам, определяют, какие компании региона показали самые значимые финансовые результаты.

Речь идет исключительно о показателях, исчисляющихся конкретными цифрами. Фото: Максим Платонов

В определении номинантов и лауреатов не принимаются рекомендации и не работает маркетинг. Речь идет исключительно о показателях, исчисляющихся конкретными цифрами. И в этом эксперты год от года видят главный плюс премии: она беспристрастна.

Экспертный совет премии в этом году заседает в следующем составе:

генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров;

председатель комиссии Торгово-промышленной палаты РФ по корпоративным финансам, член общественного совета при Федеральном казначействе, председатель правления «Аудит Груп» Борис Любошиц;

президент-председатель правления холдинга «ФИНАМ» Владислав Кочетков;

директор консалтингового агентства Bright Consulting Мария Яшенкова;

заместитель председателя правления «Института развития финансовых рынков» Валерий Петров;

вице-президент «Опоры России» Азат Газизов.

Лучшие из лучших: 9 из 90

При расчете премии в каждой из девяти номинаций сначала определяются по 10 предприятий-лидеров Приволжского федерального округа. Их список уже есть на сайте премии.

Особенно важно изучить этот список сейчас, в 2020 году: среди этих 90 предприятий те, которые смогли в очень непростую ковидную эпоху сработать в плюс, показать достойные результаты и не сократить, а нарастить производство. Есть лишь единицы отраслей, которым пандемия пошла на пользу. Большинство других оказались в очень непростой ситуации, вынуждены были мобилизовать все свои знания, опыт и навыки — и стали победителями.

Борис Любошиц, член экспертного совета премии, комментирует это обстоятельство:

— Когда мы все столкнулись с неожиданной для нас, с новой ситуацией (я имею в виду пандемию), очень важно именно сейчас посмотреть на лучшие практики в своей сфере. Это даст понимание, почему какие-то бизнесы смогли не только не закрыться, но и вырасти.

В этом году премия «Реальный рейтинг» охватывает девять основных номинаций:

IT-компании

Автодилеры

Пищевая промышленность

Розничная торговля

Продуктовый ретейл

Строительные компании

Телекоммуникации и связь

Сельское хозяйство

Фармакологическая промышленность

В топ-90 в этом году вошли 22 предприятия, зарегистрированных в Татарстане. И это, как и в минувшие годы, безусловный лидер по количеству номинантов на премию. В Самарской области — второй по численности результат, там «прописку» имеют 13 предприятий, вошедших в десятку лучших по своим номинациям. И, наконец, Нижегородская область — третья по количеству номинаций, здесь на «Реальный рейтинг» претендуют 11 компаний.

Ольга Волчкова, директор по девелопменту СК «Грань» (прошлогоднего лауреата премии в номинации «Строительные компании»), объясняет:

— Премия «Реальный рейтинг» дает возможность компаниям, в частности застройщикам, находить новые методы, новые пути для дальнейшего развития. Фактически, этим рейтингом задается канва и планка, по которой надо работать, чтобы снова быть признанным и удовлетворять клиента качественным продуктом. Премия побуждает нас искать новые решения, новые идеи, которых еще ни у кого не было.

Межотраслевая номинация: а как у нас с производительностью?

В 2020 году впервые вводится специальная межотраслевая номинация от стратегического партнера премии — АО «Эссен Продакшн АГ». В этой номинации будет награждена компания, показавшая самую высокую производительность труда.

Важность оценки производительности труда растет с каждым годом, поэтому организаторы премии «Реальный рейтинг» вместе со стратегическим партнером решили «подсветить» это направление. Сегодня это один из самых обсуждаемых показателей деятельности любого предприятия. На государственном уровне обозначается важность ее подъема, поскольку именно от нее зависит в конечном итоге эффективность — как на отдельном предприятии, так и на уровне экономики в целом. И даже один из ключевых нацпроектов, которые должны быть реализованы в РФ до конца 2024 года, посвящен именно производительности труда. Одна из целей, заявленных в проекте, — рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей минимум на 5% в год. В реализацию должно быть вовлечено не менее 10 тысяч производств.



Мария Яшенкова, директор агентства Bright Consulting, которая в составе экспертного совета курирует эту номинацию, объясняет:

— Во-первых, производительность труда — важный агрегированный показатель, который показывает эффективность работы предприятия. Особенно это важно сегодня, когда многие предприятия оказались в ситуации жесткой международной конкуренции. Поэтому нужно четко и детализированно понимать, на каком уровне на данный момент предприятие находится среди конкурентов внутри отрасли. И во-вторых, очень важно искать и привлекать большое количество практиков из крупных компаний — тех, которые уже показали свои результаты и добились высокой производительности труда. Поэтому мы считаем очень важным привлечь внимание к этому показателю и к тому, чтобы создать новую площадку, которая позволила бы предпринимателям, бизнесменам «сверить часы» со своими коллегами, обменяться кейсами и поговорить об этом.

«Видеть ориентир, учиться у лучших и соревноваться с сильнейшими»



Борис Любошиц, член экспертного совета премии «Реальный рейтинг», рассуждает о том, что главное в ней — создание здоровой атмосферы соревновательности:

— Во-первых, я считаю, главное, что дает премия, — соревновательный принцип. Он позволяет каждому бизнесу оценить свое место на рынке, увидеть, что делают другие, и получить возможность учиться у лучших. Это самое важное в любом деле: в науке, в искусстве, в бизнесе, в политике. Нужно всегда видеть ориентир, учиться у лучших и соревноваться с сильнейшими. К примеру, вот ты в спортзале жмешь 130 кг и думаешь, что ты чемпион мира. И вдруг кто-то подходит и выжимает 200. И ты сразу понимаешь, куда тебе стремиться: 200 жать или в другой вид спорта уходить. Так же и в бизнесе. И в том, что премия служит этому принципу соревновательности — большая ее заслуга. Во-вторых, премия прошла проверку временем. Я очень давно в бизнесе, видел много премий и рейтингов. И могу сказать: те из них, кто все делали правильно, остались и существуют до сих пор. А многие, что называется, «умерли». И, в-третьих, важно, что это не эмоциональная оценка, а строгий расчет по методике, где используются четко формализуемые показатели.

Владислав Кочетков, давний друг и эксперт премии, тоже считает, что за минувшие с рождения 4 года она состоялась:

— Премия состоялась как общественное и экономическое явление, на ее результаты обращают внимание, и она действительно дает картину по состоянию бизнеса в различных отраслях — как в Татарстане, так и в Поволжье в целом. Думаю, есть и общероссийский потенциал. Изначально были выбраны корректные объективные критерии, которые сохраняются с годами, что позволяет успешно отслеживать динамику и расклад сил в региональном бизнесе. Это полезно и для аналитика, и для экономиста, и для политика, и для рядового читателя, который пытается понять, что происходит в бизнес-среде региона.

Мария Яшенкова, впервые вошедшая в состав экспертного совета, делает акцент на то, что «Реальный рейтинг» позиционируется именно как независимая премия:

— По сути, это единственная деловая премия в Поволжье, которую вручал бы не государственный орган, как это у нас принято, и не профессиональная ассоциация, а независимое коммерческое СМИ, которое не состоит на довольствии у власти. И это очень важно. В числе номинантов на «Реальный рейтинг» из года в год мы видим весьма достойный состав участников, более того — изданию удается собрать их первых лиц на одной площадке, становясь точкой сбора деловой элиты Поволжья. И это тоже большой успех организаторов премии.



В 2020 году премия уходит в онлайн

Пандемия коронавируса вносит свои коррективы во все, что происходит в этом году. Это относится и к организации вручения премии. Оргкомитет «Реального рейтинга» принял решение не проводить торжественную церемонию награждения победителей, как это было в предыдущие 3 года. Да, это было очень важной особенностью премии — на церемонии собиралась деловая элита региона, многие отзывались о ней как о мощном нетворкинге, где можно было наладить деловые контакты, пообщаться с коллегами и конкурентами.

Однако ответственность за здоровье гостей слишком высока. Имена лауреатов премии будут опубликованы с 30 ноября по 4 декабря: 5 дней подряд — следите за сайтом премии.