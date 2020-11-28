Битва неудачников в Туле, Слуцкий против бывших и «остается только развлекаться» от Мурзагулова

Превью главных матчей стартового тура второго круга РПЛ

В субботу четырьмя матчами стартует второй круг чемпионата России по футболу. Первая часть сезона выдалась довольно кучной на события и принесла несколько интересных промежуточных итогов в турнирной таблице. Любопытные интриги ждут зрителя и в 16-м туре. Например, лидером осени остался ЦСКА, которому новый круг начинать в Казани игрой против своего бывшего тренера. А главным аутсайдером неожиданно стал ФК «Уфа», чей глава, по мнению фанатов, променял футбол на новую игрушку. Об этих и других главных событиях первого тура второго круга чемпионата РПЛ — в материале «Реального времени».

«Рубин» — ЦСКА: Слуцкий против чемпионов первого круга

Для казанцев матч с ЦСКА станет последним домашним в 2020 году. А домашние игры стали для подопечных Леонида Слуцкого настоящим испытанием в нынешнем сезоне. Из восьми сыгранных в Казани поединков «Рубин» победил лишь в двух, набрав в сумме всего девять очков. Трижды «рубиновые» уходили с казанского поля без гола, причем в двух из этих матчей соперниками были московские клубы — «Локомотив» (0:2) и «Спартак» (0:2).

Несмотря на такую статистику, «Рубин» подходит к игре скорее на позитиве. Наконец-то в расположение команды вернулся защитник Карл Старфельт, застрявший в сборной из-за коронавируса. Также к тренировкам приступил капитан Филип Уремович, а нападающий Джордже Деспотович должен вернуться как раз к игре с ЦСКА. Последнего особенно ждут болельщики, без сербского форварда голы казанцам удаются с трудом — в двух последних играх «Рубин» так и не распечатал ворота своих соперников.

К тому же есть вероятность, что армейцы прибудут в Казань уставшими или, скорее, не до конца восстановленными: от игры с «Фейеноордом» в Лиге Европы до матча с «Рубином» у команды Виктора Гончаренко будет всего 2 дня. Но рассчитывать только на это не получится. ЦСКА заслуженно лидирует в чемпионате, победив в пяти из последних шести встреч (плюс одна ничья).

От игры с «Фейеноордом» в Лиге Европы до матча с «Рубином» у команды Виктора Гончаренко будет всего 2 дня. Фото: pfc-cska.com

Залогом успеха армейцев, как это ни удивительно, выступает качественная оборона. В этих шести матчах команда пропустила всего 3 гола — лучший результат во всей лиге. В таком контексте любопытно выглядит «наезд» Гончаренко на легендарного для «Рубина» Курбана Бердыева. Накануне тренер ЦСКА допустил такую мысль, что в провале российских клубов в еврокубках виноват Курбан Бекиевич. Ведь именно он якобы научил команды РПЛ играть от обороны. Что ж, теперь «Рубин» тренирует специалист более атакующей формации, и он точно будет настроен напомнить о себе своему бывшему клубу, как это произошло в игре первого круга в Москве.

«Арсенал» — «Зенит»: битва неудачников в Туле

Питерский клуб плохо начал эту неделю, вылетев из весенней Лиги чемпионов уже в 4-м туре группового этапа. Непосредственный вылет команды Семака был оформлен максимально позорно, ведь ее игра в Италии была такой слабой, что легко могла закончиться разгромным поражением. Оправдываться за показанный футбол сине-бело-голубым придется в Туле, где их поджидает потихоньку оживающий «Арсенал». Там недавно сменили тренера и команда желает поскорее убраться из зоны стыковых матчей, куда она угодила перед нынешним туром.

За всю историю противостояния (12 матчей) «Арсенал» лишь трижды смог обыграть «Зенит». Дважды это было сделано в Санкт-Петербурге, а самая запоминающаяся победа случилась в Туле ровно 2 года назад. Тогда туляки только сменили главного тренера и буквально смяли соперника со счетом 4:2. Сейчас ситуация схожая, «Арсеналу» нужна победа и в особенности она нужна его новому тренерскому штабу, дабы укрепить свои позиции в клубе.

«Арсеналу» нужна победа и в особенности она нужна его новому тренерскому штабу. Фото: vk.com/pfcarsenaltula

«Зенит», наоборот, находится в каком-то турбулентном состоянии. До поражения в Италии питерцы сыграли вничью с «Ахматом» (2:2), не показав чего-то особенного в плане футбола. Матч в Туле пропустит их основной Ярослав Ракицкий, также под сомнением участие Магомеда Оздоева, Деяна Ловрена, Дугласа Сантоса и Вячеслава Караваева. После игры с «Лацио» экс-капитан питерцев Артем Дзюба выступил с пламенной речью о неправильном менталитете и трусости наших игроков. Еще не факт, что она «выстрелит» в нужную сторону.

«Химки» — «Краснодар»: состоится ли реванш за 2:7?



До победы над «Тамбовом» (1:0) в матче 15-го тура «быки» имели в своем активе серию из пяти поражений подряд. Поражение дома от «Севильи» (1:2) показало, что «Краснодар» действительно начинает приходить в себя. Команда Мурада Мусаева, хотя и провалила первый тайм, в целом выглядела куда лучше себя самой образца этой осени. Но делать выводы по одному-двум матчам пока рано, «Краснодар» уже успел нас приучить к резким перепадам в качестве игры.

Первая встреча команд в чемпионате стала переломной для обоих коллективов. Фото: fckhimki.com

Первая встреча этих команд в чемпионате 2020/21 стала переломной для обоих коллективов. «Краснодар» после победы 7:2 продержался недолго и ушел в затяжной спад. «Химки» же вынужденно сменили тренера и с тех пор покинули последнюю строчку в турнирной таблице. В двух последних турах подмосковные футболисты добыли две красивые и убедительные победы — над «Рубином» (2:0) и «Уфой» (2:1). Так что химчане наверняка захотят не только взять реванш за 2:7, но и продолжить свой победный путь.

«Уфа» — «Тамбов»: последний шанс достойно попрощаться с родными болельщиками

Уфимский футбол находится в кризисе. Главная команда столицы Башкортостана закрепилась на самом дне турнирной таблицы РПЛ, и, кажется, уже даже болельщики смирились с ее вылетом в ФНЛ. Но допускать такого понижения «горожанам» нельзя. Учитывая проблемы с финансированием команды, после понижения в классе клуб рискует исчезнуть, как это в свое время проделал пермский «Амкар». Не секрет, что значительную часть доходов своего бюджета уфимцы формировали за счет продажи футболистов. Из ФНЛ продавать их за большие суммы не получится, а поддержат ли региональные власти команду, на которую не ходит массовый зритель — большой вопрос.

Огромные надежды фанаты «Уфы» возлагали на предыдущий матч против «Химок» (1:2). Но основной конкурент в борьбе за выживание одержал выездную победу, и уфимцы оказались на единоличном последнем месте в РПЛ. Впрочем, последняя календарная игра команды в Уфе может стать началом подъема со дна таблицы. С «Химками» из плохого было только две вещи: результат на табло и реализация голевых моментов. В остальном уже становится видна работа Рашида Рахимова. Единственной внеигровой остается лишь качество состава, но это уже головная боль руководства клуба.

На неделе болельщики «Уфы», кстати, заподозрили главу совета директоров клуба Ростислава Мурзагулова в связи со скандально известной чирлидершей Ульяной Тригубчак. В комментариях в соцсетях уфимцев несколько дней распространяли фотографии, где эти двое позируют в одинаковых локациях (правда, по отдельности).

Фото: vk.com

Один из таких постов даже выложили в официальной группе «Уфы» в рамках розыгрыша от Ульяны фирменной атрибутики клуба. Видимо, особых терзаний Мурзагулов не испытывает — самое время развлекаться, о чем он сам весело рассказывает в своем «Инстаграме».

Хотя перед игрой с «Тамбовом» это простительно. Тамбовчане рискуют потерять шансы на спасение «заблаговременно». В свое время клубу был дан срок до конца нынешнего года, чтобы решить вопрос с реконструкцией стадиона. В противном случае ему грозил автоматический вылет. Очевидно, что за оставшийся месяц арена в Тамбове не построится, тем более что губернаторские выборы уже давно прошли.

«Ростов» — «Динамо»: утрет ли Карпин нос немцу вслед за Бастой

После гостевой победы над «Рубином» (2:0) главному тренеру ростовчан пришлось решать вопросы культурного характера. Главный певец Ростова-на-Дону Василий Вакуленко, больше известный как Баста, зачем-то наехал на Валерия Карпина за его упорство в нежелании допускать проведение концертов на местном футбольном стадионе. Рэпер по-ростовски «быканул» в стиле «это мой город, мои правила», но тренер вышел из ситуации героем. Он не только настрочил обидный и правдивый пост, выложив фотографию страницы своего паспорта с пропиской, но и добил Васю убойным юмором.

По логике вещей, следующим «скальпом» Карпина должен стать Сандро Шварц. Новый тренер «Динамо» еще не проигрывал в России, а бело-голубые под руководством немца взлетели аж на четвертую строчку таблицы чемпионата. В случае победы «Ростов» не только опередит москвичей в таблице, но и станет первопроходцем в борьбе с новоприбывшим специалистом. Карпин и его молодая банда такое очень любят, так что ожидания от этой игры довольно большие.

Тем более что «Динамо», в отличие от ростовчан, во многом заслуженно забрались так высоко в таблице. В последних четырех матчах москвичи забили целых 11 мячей с 7,79 ожидаемых голов по системе xG, продемонстрировав таким образом завидную реализацию. Правда, есть одно весомое но: последний раз «Динамо» побеждало в Ростове 6 лет назад. Ростовчане остаются стилистически одним из самых неудобных для бело-голубых соперником.