РФС дисквалифицировал защитника «Рубина» Рожкова на два матча
Футболист получил красную карточку за удар локтем по лицу соперника
КДК РФС дисквалифицировал защитника «Рубина» Илью Рожкова на два матча, один из которых — условный. Также игрок оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбительное поведение.
— Установить для футболиста ФК «Рубин» г. Казань Ильи Рожкова испытательный срок до конца сезона 2026—2027 гг., — сообщили на заседании КДК РФС.
Поводом стало удаление Рожкова в матче первого тура против «Краснодара» (1:3). На 19-й минуте он получил прямую красную карточку за удар локтем по лицу Хуана Боселли, после чего его нецензурная речь попала в телетрансляцию.
Рожков пропустит матч второго тура с «Акроном», но будет готов сыграть с «Оренбургом» в третьем туре.
Ранее «Рубин» объявил об уходе нападающего Касры Тахери.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».