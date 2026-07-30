РФС дисквалифицировал защитника «Рубина» Рожкова на два матча

Футболист получил красную карточку за удар локтем по лицу соперника

Фото: Динар Фатыхов

КДК РФС дисквалифицировал защитника «Рубина» Илью Рожкова на два матча, один из которых — условный. Также игрок оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбительное поведение.

— Установить для футболиста ФК «Рубин» г. Казань Ильи Рожкова испытательный срок до конца сезона 2026—2027 гг., — сообщили на заседании КДК РФС.

Поводом стало удаление Рожкова в матче первого тура против «Краснодара» (1:3). На 19-й минуте он получил прямую красную карточку за удар локтем по лицу Хуана Боселли, после чего его нецензурная речь попала в телетрансляцию.

Рожков пропустит матч второго тура с «Акроном», но будет готов сыграть с «Оренбургом» в третьем туре.

Ранее «Рубин» объявил об уходе нападающего Касры Тахери.



Вадим Вахрушев