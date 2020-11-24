Капитан «Рубина» Уремович вернулся к тренировкам в зале
Капитан «Рубина» защитник Филип Уремович приступил к тренировкам в зале.
Соответствующее видео выложила пресс-служба казанского клуба. На нем защитник выполняет беговые упражнения на тренажере.
Ждём возвращения, кэп pic.twitter.com/2HuZO9X0Zf— «Рубин» Казань (@fcrk) November 24, 2020
Напомним, Уремович получил травму во время матча за сборную Хорватии против команды Швеции. Защитник пропустил игру «Рубина» в РПЛ против «Ростова» (0:2).СпортФутбол Татарстан
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