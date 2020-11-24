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Капитан «Рубина» Уремович вернулся к тренировкам в зале

15:41, 24.11.2020
Капитан «Рубина» Уремович вернулся к тренировкам в зале
Фото: minsport.tatarstan.ru

Капитан «Рубина» защитник Филип Уремович приступил к тренировкам в зале.

Соответствующее видео выложила пресс-служба казанского клуба. На нем защитник выполняет беговые упражнения на тренажере.

Напомним, Уремович получил травму во время матча за сборную Хорватии против команды Швеции. Защитник пропустил игру «Рубина» в РПЛ против «Ростова» (0:2).

СпортФутбол Татарстан
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