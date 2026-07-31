РПЛ заключила соглашение о трансляции игр в Китае
Около 80% игр будут с комментариями на китайском
Российская премьер-лига (РПЛ) заключила соглашение о трансляции матчей чемпионата в Китае. Игры сезона-2026/27 покажет спортивная цифровая платформа Leisu Sports.
— Около 80% матчей будут доступны с комментарием на китайском языке, оставшиеся 20% — с интершумом, — заявили в пресс-службе РПЛ.
Leisu Sports планирует показывать все игры сезона через сайт, мобильное приложение и социальные сети. Ранее показ РПЛ возобновился в Бразилии на трех местных платформах.
Новый сезон стартовал 24 июля и завершится в мае 2027 года.
Напомним, РФС опроверг информацию о возможном запрете на трансферы для клубов РПЛ и Первой лиги.
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