РПЛ заключила соглашение о трансляции игр в Китае

Около 80% игр будут с комментариями на китайском

Фото: Динар Фатыхов

Российская премьер-лига (РПЛ) заключила соглашение о трансляции матчей чемпионата в Китае. Игры сезона-2026/27 покажет спортивная цифровая платформа Leisu Sports.

— Около 80% матчей будут доступны с комментарием на китайском языке, оставшиеся 20% — с интершумом, — заявили в пресс-службе РПЛ.

Leisu Sports планирует показывать все игры сезона через сайт, мобильное приложение и социальные сети. Ранее показ РПЛ возобновился в Бразилии на трех местных платформах.

Новый сезон стартовал 24 июля и завершится в мае 2027 года.

Напомним, РФС опроверг информацию о возможном запрете на трансферы для клубов РПЛ и Первой лиги.

Вадим Вахрушев