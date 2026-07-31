ФИФА предложила 20 млн долларов странам за поддержку «продажи» ЧМ

«Футбол никто не продает», — заявили в организации

Фото: Динар Фатыхов

Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на угрозу бойкота со стороны европейских стран-ассоциаций УЕФА. В официальном релизе, имеющемся в распоряжении «Реального времени», организация дезавуировала слухи о продаже коммерческих прав на чемпионаты мира и предложила новую финансовую архитектуру развития.

Поводом для конфликта стала инициатива FIFA Forward Enterprise (FFE) — создание коммерческой «дочки» ФИФА. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) расценил это как попытку приватизации главного актива мирового футбола и публично потребовал заморозить проект.

— Футбол никто не продает, — с таким лозунгом начала свой ответ ФИФА.

В своем заявлении ФИФА обвинила СМИ в искажении сути реформы, сорвавшем запланированные консультации, и четко очертила границы инициативы. Организация подчеркивает демократический принцип принятия решений: без поддержки большинства из 211 членов реформа не состоится.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В федерации объяснили, что новая структура будет полностью принадлежать ФИФА и работать исключительно в ее интересах. Устав организации остается неизменным.

Каждой из 211 национальных ассоциаций предложено гарантированные 20 миллионов долларов от программы Forward Development в течение четырех лет (2027—2030). Еще столько же — в рамках добровольной программы Fast Forward.

Средства будут поступать в результате оптимизации коммерческих контрактов, а не за счет изменения структуры управления или передачи прав сторонним инвесторам.

Зульфат Шафигуллин