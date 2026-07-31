Анна Калинская проиграла Пегуле в четвертьфинале турнира в Вашингтоне
Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу американки
Российская теннисистка Анна Калинская завершила выступление на турнире WTA в Вашингтоне. В четвертьфинале она уступила американке Джессике Пегуле со счетом 6:3, 7:5.
В полуфинале американка сыграет против победительницы матча между россиянками Дианой Шнайдер (4-й номер посева) и Людмилой Самсоновой.
Калинской 27 лет, она занимает 20-е место в мировом рейтинге. В ее активе нет титулов WTA. Лучшие результаты на турнирах Большого шлема — четвертьфиналы Australian Open (2024) и Roland Garros (2026).
К другим новостям спорта: ранее European Gymnastics ратифицировал возвращение российской символики на соревнования.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».