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Анна Калинская проиграла Пегуле в четвертьфинале турнира в Вашингтоне

20:54, 31.07.2026

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу американки

Анна Калинская проиграла Пегуле в четвертьфинале турнира в Вашингтоне
Фото: Динар Фатыхов

Российская теннисистка Анна Калинская завершила выступление на турнире WTA в Вашингтоне. В четвертьфинале она уступила американке Джессике Пегуле со счетом 6:3, 7:5.

В полуфинале американка сыграет против победительницы матча между россиянками Дианой Шнайдер (4-й номер посева) и Людмилой Самсоновой.

Калинской 27 лет, она занимает 20-е место в мировом рейтинге. В ее активе нет титулов WTA. Лучшие результаты на турнирах Большого шлема — четвертьфиналы Australian Open (2024) и Roland Garros (2026).

К другим новостям спорта: ранее European Gymnastics ратифицировал возвращение российской символики на соревнования.

Вадим Вахрушев

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