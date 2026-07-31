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Россиянам разрешили участвовать в чемпионате Европы по гимнастике

18:10, 31.07.2026

Турнир пройдет в Загребе с 12 по 23 августа

Россиянам разрешили участвовать в чемпионате Европы по гимнастике
Фото: Динар Фатыхов

Российские спортсмены выступят на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии в нейтральном статусе. Об этом сообщила пресс-служба Европейского гимнастического союза.

— Правительство Хорватии решило применить все меры, связанные с отказом от использования национальных флагов, гимнов, национальной символики и национальных идентификаторов России и Белоруссии во время турнира,— передает слова пресс-службы ТАСС.

Турнир пройдет в Загребе с 12 по 23 августа.

Ранее российские гимнасты бойкотировали турнир в Румынии.

Вадим Вахрушев

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