Россиянам разрешили участвовать в чемпионате Европы по гимнастике
Турнир пройдет в Загребе с 12 по 23 августа
Российские спортсмены выступят на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии в нейтральном статусе. Об этом сообщила пресс-служба Европейского гимнастического союза.
— Правительство Хорватии решило применить все меры, связанные с отказом от использования национальных флагов, гимнов, национальной символики и национальных идентификаторов России и Белоруссии во время турнира,— передает слова пресс-службы ТАСС.
Турнир пройдет в Загребе с 12 по 23 августа.
Ранее российские гимнасты бойкотировали турнир в Румынии.
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