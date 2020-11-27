Гончаренко связал провал клубов РПЛ в еврокубках с работой Бердыева

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал неудачное выступление российских клубов в еврокубках в текущем сезоне.

Он считает, что Россия пожинает плоды успешной работы Курбана Бердыева, благодаря которому большинство российских команд играет в оборонительный футбол.

«Мы пожинаем плоды очень хорошей работы Курбана Бекиевича, который выстроил достаточно качественную игру в обороне. При схемах «5-4-1» или «5-3-2» все очень глубоко обороняются с надеждой на контратаку. В результате очень долго многие команды не играли в позиционную атаку и при потере мяча не прессинговали. Мы потеряли то, что сейчас пытаемся найти. Многие команды пробуют перестроиться.

Повлияла ли философия Бердыева в его успешные годы в «Ростове» и в «Рубине» на всю Премьер-лигу? Я считаю, что да. К сожалению, всем каким-то образом приходилось на это реагировать, и маленькие клубы поняли, что можно очень хорошо обороняться и против каждого соперника иметь свой шанс», — сказал Гончаренко.

Курбан Бердыев. Фото: Максим Платонов.

Напомним, «Ростов» под руководством Бердыева впервые в своей истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне-2016/2017. За время выступления в еврокубках ростовчане смогли обыграть «Баварию» (3:2) и сыграть вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Команда ЦСКА с Гончаренко в нынешнем сезоне провела четыре игры в групповой стадии Лиги Европы и ни разу не смогла победить, замыкая группу K. Накануне армейцы сыграли вничью с «Фейеноордом» (0:0).

Всего российские клубы в текущем сезоне сыграли 16 матчей в группе еврокубков, в которых ни разу не одержали победу.

Подробнее о возможных причинах такого провального выступления российских команд в еврокубках можно почитать в материале «Реального времени».