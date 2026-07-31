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«Спартак» готов сделать предложение по трансферу Даку из «Рубина»

18:56, 31.07.2026

Клуб готов заплатить 11 млн евро отступных

«Спартак» готов сделать предложение по трансферу Даку из «Рубина»
Фото: Динар Фатыхов

«Спартак» в ближайшее время сделает предложение по трансферу нападающего «Рубина» Мирлинда Даку.

— В клубе решили активировать сумму отступных за форварда в € 11 млн, — сообщает «Чемпионат».

Московский клуб это сделает, если удастся договориться с игроком по личным условиям.

Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года. В минувшем сезоне 28-летний нападающий провел 29 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал одну голевую передачу. Его контракт с казанским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Ранее РФС дисквалифицировал защитника «Рубина» Илью Рожкова на два матча.


Вадим Вахрушев

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