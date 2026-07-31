«Спартак» готов сделать предложение по трансферу Даку из «Рубина»
Клуб готов заплатить 11 млн евро отступных
«Спартак» в ближайшее время сделает предложение по трансферу нападающего «Рубина» Мирлинда Даку.
— В клубе решили активировать сумму отступных за форварда в € 11 млн, — сообщает «Чемпионат».
Московский клуб это сделает, если удастся договориться с игроком по личным условиям.
Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года. В минувшем сезоне 28-летний нападающий провел 29 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал одну голевую передачу. Его контракт с казанским клубом рассчитан до лета 2029 года.
Ранее РФС дисквалифицировал защитника «Рубина» Илью Рожкова на два матча.
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