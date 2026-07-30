Нападающий «Рубина» Касра Тахери продолжит карьеру в Иране

Игрок присоединился к казанцам в 2024 году

Пресс-служба футбольного клуба «Рубин» сообщила о договоренности с иранским «Нассаджи Мазандаран Каэмшехр» по трансферу нападающего Касры Тахери.

— Тахери присоединился к «Рубину» в 2024 году и провел за казанскую команду 4 матча, в которых голевыми действиями не отметился, — написала пресс-служба.

В прошлом сезоне игрок выступал в иранском «Пайкане» на правах аренды.

Ранее «Рубин» уступил «Краснодару» в стартовом туре РПЛ со счетом 1:3.



Вадим Вахрушев