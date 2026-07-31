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Российские прыгуны в воду взяли серебро на чемпионате Европы в Париже

17:11, 31.07.2026

Российская команда набрала 385,80 балла

Российские прыгуны в воду взяли серебро на чемпионате Европы в Париже
Фото: Максим Платонов

В Париже стартовал чемпионат Европы по водным видам спорта. Российские прыгуны в воду завоевали серебряные медали в командном турнире.

Надежда Трифонова, Екатерина Беляева, Григорий Иванов и Руслан Терновой, выступающие под нейтральным флагом, набрали 385,80 балла и заняли второе место.

Первыми стали итальянцы с 410,60 балла. Бронза досталась украинцам — 368,20 балла.

Эта медаль стала первой для россиян на текущем чемпионате. Чемпионат в Париже продлится до 16 августа.

Подробнее о главных соперниках и перспективах наших атлетов на ЧЕ читайте в материале «Реального времени».

Вадим Вахрушев

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