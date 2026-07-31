Российские прыгуны в воду взяли серебро на чемпионате Европы в Париже
Российская команда набрала 385,80 балла
В Париже стартовал чемпионат Европы по водным видам спорта. Российские прыгуны в воду завоевали серебряные медали в командном турнире.
Надежда Трифонова, Екатерина Беляева, Григорий Иванов и Руслан Терновой, выступающие под нейтральным флагом, набрали 385,80 балла и заняли второе место.
Первыми стали итальянцы с 410,60 балла. Бронза досталась украинцам — 368,20 балла.
Эта медаль стала первой для россиян на текущем чемпионате. Чемпионат в Париже продлится до 16 августа.
Подробнее о главных соперниках и перспективах наших атлетов на ЧЕ читайте в материале «Реального времени».
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