Все 55 ассоциаций УЕФА готовы бойкотировать мужской и женский ЧМ
Бойкот может сорвать планы президента ФИФА Джанни Инфантино
Все 55 национальных ассоциаций УЕФА на внеочередном собрании приняли решение бойкотировать мужской и женский чемпионаты мира, если ФИФА продаст часть прав на турнир частным инвесторам. Об этом сообщает The Times.
— Английская и другие команды откажутся выступать на турнирах Международной федерации футбола (как мужских, так и женских), если та реализует свой замысел, — передает информацию «Спортс».
Отмечается, что это решение может сорвать инициативу президента ФИФА Джанни Инфантино.
Ранее Международная федерация хоккея не допустила российские сборные к мужскому, молодежному и юношеским чемпионатам мира 2027 года.
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