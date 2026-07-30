Все 55 ассоциаций УЕФА готовы бойкотировать мужской и женский ЧМ

Бойкот может сорвать планы президента ФИФА Джанни Инфантино

Все 55 национальных ассоциаций УЕФА на внеочередном собрании приняли решение бойкотировать мужской и женский чемпионаты мира, если ФИФА продаст часть прав на турнир частным инвесторам. Об этом сообщает The Times.

— Английская и другие команды откажутся выступать на турнирах Международной федерации футбола (как мужских, так и женских), если та реализует свой замысел, — передает информацию «Спортс».

Отмечается, что это решение может сорвать инициативу президента ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее Международная федерация хоккея не допустила российские сборные к мужскому, молодежному и юношеским чемпионатам мира 2027 года.

Вадим Вахрушев