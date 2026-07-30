Российских хоккеистов не пустят на мужской, молодежный и юношеский ЧМ

Вопрос о допуске женской сборной будет рассмотрен повторно в ноябре 2026 года

Совет Международной федерации хоккея повторно рассмотрел запрос о допуске российских сборных к турнирам 2027 года. Сборные России не будут допущены к участию в мужском чемпионате мира, молодежном первенстве, а также чемпионатах мира среди юношей и девушек до 18 лет.

— По итогам рассмотрения совет постановил, что сборные России не будут допущены к участию в следующих турнирах по причинам, связанным с продолжающимися опасениями в области безопасности, защищенности и спортивной целостности, — сообщает «Спортс».

Вопрос о допуске женской сборной России к чемпионату мира 2027 года будет повторно рассмотрен советом ИИХФ в ноябре 2026 года с учетом актуальных обстоятельств и оценки рисков.

Ранее российских легкоатлетов не допустили до юношеской Олимпиады в Дакаре.

Вадим Вахрушев