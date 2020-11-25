Российский футбол тонет в самолюбовании, а топ-клубам Европы нужен свой турнир

«Зенит» и «Краснодар» потеряли шансы на лигочемпионскую весну

В главном клубном турнире Европы состоялись матчи 4-го тура группового раунда. Итоги игрового дня оказались для России неутешительными: «Краснодар» и «Зенит» по очереди выбыли из борьбы за выход в 1/8 Лиги чемпионов УЕФА. Но были этой ночью основания и для куда более пессимистичных выводов. О том, почему победы клубов из топ-5 чемпионатов — это приговор европейскому футболу, читайте в материале «Реального времени».

«Краснодар» вылетел первым, но не был худшим из клубов РПЛ

За весь первый тайм «Краснодар» не создал ни одной осмысленной атаки. Было стойкое ощущение, что футболисты боятся своего соперника. «Севилья» играла по-хозяйски, в действиях «красно-белых» была уверенность, какая и должна быть у действующего обладателя второго по значимости еврокубка. Испанцы вязали хозяев поля прессингом, встречая противника двумя или тремя игроками. «Краснодар» тушевался, часто терял мяч на ровном месте и выглядел откровенно слабо.

Удивительно, но после перерыва «быки» преобразились. Пугливые мямли из первого тайма резко превратились в мужиков, готовых бороться с кем угодно. Вначале Кабелла мог забивать, но попал в штангу, а на 55-й минуте вышедший на замену Вандерсон счет сравнял. Будто только его и ждали, чтобы дать жару севильцам.

В конце второго тайма во всей красе показал себя Кайо. Выговаривать своему партнеру в момент, когда соперник мчится в атаку, — это верх непрофессионализма. По-хорошему, после этого инцидента с Газинским бразильский защитник должен временно уйти в запас. Эпизод едва не стал решающим, «Краснодар» вдруг растерялся, начал прижиматься к воротам и напоминать себя первотаймовского. Команда Мурада Мусаева, правда, быстро собралась, но добыть очки все равно не смогла.

Фото: fckrasnodar.ru

Вообще, вся игра «Краснодара» в конце матча — чистый авантюризм. Бежали за победой, а в итоге не добыли даже ничью. Опытный тренер наверняка довольствовался бы одним очком, только на кромке у «Краснодара» такового не оказалось. «Быки» ввязались в обоюдоострый футбол и получили заслуженную баранку в копилку очков в борьбе за выход в Лигу Европы. Зато улажены последние формальности с весенней частью Лиги чемпионов — «Краснодара» там уже точно не будет.

«Краснодар» — «Севилья» — 1:2 (0:1).

«Зенит» и российский футбол — только для внутреннего пользования

Черный наряд Сергея Семака задал тон всей игре «Зенита» в начале первого тайма. К 22-й минуте матча на табло горели 2:0 в пользу «Лацио», и иначе как «траурным» такой результат (и особенно футбол питерцев) назвать сложно. Разочарование от «Зенита» было таким, что даже максимально лояльный всему «газпромовскому» Георгий Черданцев признался: питерскому клубу в этом матче ловить нечего. Сразу после этого Дзюба один мяч отквитал, но хозяева спокойно могли забить еще дважды, реализуй нападающие свои выходы один на один с Кержаковым.

Как и «Краснодар», питерцы активизировались во втором тайме. «Зенит» атаковал, засел на чужой половине поля, но третий мяч все равно пропустил. Оставшиеся 20—25 минут игры после этого превратились в тренировочный фрагмент. Команда Семака действовала примитивно и предсказуемо, футболисты «Лацио» даже не вспотели. Монотонная речь комментатора добавила трансляции пригоршню снотворного — хоть какая-то польза от такой скучной концовки встречи.

Фото: fc-zenit.ru

Благодаря времени начала гостевого матча «Зенит» потерял шансы выйти в весеннюю часть Лиги чемпионов чуть позже «Краснодара», но по факту питерцы приговорили себя уже после поражения от «Брюгге». Сейчас они лишь подтвердили давнее подозрение: наш футбол — исключительно для внутреннего потребления. И самолюбования.

«Лацио» — «Зенит» — 3:1 (2:1).

Топ-клубам в Лиге чемпионов не интересно

Но игра в Киеве показала, что проблемы есть во всем постсоветском футбольном пространстве. «Барселона» приехала на игру с «Динамо» без целого ряда основных игроков и все равно умудрилась разгромить лидера чемпионата Украины. Мирча Луческу рискнул сыграть от обороны в первом тайме, но уже во втором отошел от изначального плана и поплатился за это.

4:0 — счет не позорный. Он показательный. Показательный для того уровня расслоения команд, которое установилось в современном европейском футболе. Клубы из топ-5 чемпионатов спокойно выставляют любой свой состав и снимают все вопросы о победителе матча одним-двумя ударами в створ.

Фото: ru.uefa.com

Единственным, кто вчера цеплялся до последнего, был «Ференцварош». «Истанбул», «Брюгге», «Динамо» и отчасти «Зенит» просто ждали финального свистка, чтобы, не дай бог, не пропустить еще больше. Такими темпами идея нового евротурнира для топ-клубов будет воплощена уже совсем скоро.

«Динамо» (Киев) — «Барселона» — 0:4 (0:0).