Новости спорта

12:45 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Карл Старфельт вернулся к тренировкам в общей группе «Рубина»

11:26, 26.11.2020
Карл Старфельт вернулся к тренировкам в общей группе «Рубина»
Фото: rubin-kazan.ru

Защитник «Рубина» Карл Старфельт вернулся в расположение клуба. Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

В соцсетях клуба опубликовано видео с тренировки команды Леонида Слуцкого, которая готовится к предстоящей игре в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Старфельт сдал положительный тест на коронавирус в расположении сборной Швеции. Больше недели защитник провел в самоизоляции и только вчера вернулся в Казань.

Напомним, Старфельт пропустил матч «Рубина» против «Ростова», в котором казанская команда уступила со счетом 0:2.

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем