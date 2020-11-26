Карл Старфельт вернулся к тренировкам в общей группе «Рубина»

Защитник «Рубина» Карл Старфельт вернулся в расположение клуба. Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

В соцсетях клуба опубликовано видео с тренировки команды Леонида Слуцкого, которая готовится к предстоящей игре в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Старфельт сдал положительный тест на коронавирус в расположении сборной Швеции. Больше недели защитник провел в самоизоляции и только вчера вернулся в Казань.

Напомним, Старфельт пропустил матч «Рубина» против «Ростова», в котором казанская команда уступила со счетом 0:2.