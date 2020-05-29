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Глава Агрызского района Татарстана официально покинул пост

14:42, 29.05.2020
Глава Агрызского района Татарстана официально покинул пост
Фото: tatarstan.ru

Совет Агрызского муниципального района Татарстана принял решение о сложении с Валерия Макарова полномочий главы в связи с переходом на другую работу.

В ходе заседания премьер-министр Татарстана наградил Макарова медалью «За доблестный труд».

Также свой пост покинул руководитель исполкома Агрызского района Андрей Авдеев, он подал заявление об отставке с должности по собственному желанию и продолжит работать в исполкоме в другом статусе.

Замруководителя исполкома района по экономическим вопросам стал Азат Валеев, также он будет исполнять обязанности главы исполкома.

ОбществоВласть Татарстан
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