Глава Агрызского района Татарстана официально покинул пост

Глава Агрызского района Татарстана официально покинул пост
Совет Агрызского муниципального района Татарстана принял решение о сложении с Валерия Макарова полномочий главы в связи с переходом на другую работу.
В ходе заседания премьер-министр Татарстана наградил Макарова медалью «За доблестный труд».
Также свой пост покинул руководитель исполкома Агрызского района Андрей Авдеев, он подал заявление об отставке с должности по собственному желанию и продолжит работать в исполкоме в другом статусе.
Замруководителя исполкома района по экономическим вопросам стал Азат Валеев, также он будет исполнять обязанности главы исполкома.ОбществоВласть Татарстан
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