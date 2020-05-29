Глава Агрызского района Татарстана официально покинул пост

Совет Агрызского муниципального района Татарстана принял решение о сложении с Валерия Макарова полномочий главы в связи с переходом на другую работу.



В ходе заседания премьер-министр Татарстана наградил Макарова медалью «За доблестный труд».



Также свой пост покинул руководитель исполкома Агрызского района Андрей Авдеев, он подал заявление об отставке с должности по собственному желанию и продолжит работать в исполкоме в другом статусе.

Замруководителя исполкома района по экономическим вопросам стал Азат Валеев, также он будет исполнять обязанности главы исполкома.