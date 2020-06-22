В Нижнекамске экс-сотрудница полиции брала взятки за «покровительство» работающим иностранцам

Следователи Нижнекамска завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главного специалиста-эксперта в отделе по вопросам миграции УМВД России по Нижнекамскому району. Она обвиняется в получение взятки и мелком взяточничестве.

По версии следствия, в 2017 году женщина предложила дать ей взятку в размере 15 тысяч рублей одному из индивидуальных предпринимателей Нижнекамска, у которого работали иностранные граждане и лица без гражданства. Взамен экс-полицейский обещала не инициировать и не применять в отношении него, а также его работников, административные наказания.



Кроме того, обвиняемая также предложила ему вносить в официальные документы в ОВМ фиктивные сведения и оказывать содействие в ускорении принятия уведомлений о заключении и прекращении трудовых договоров, оформлении соответствующих документов для иностранных граждан и лиц без гражданства.

В результате за данные услуги — так называемое покровительство, с 2017 по 2019 год женщина регулярно получала денежные средства в размере от 500 до 15 тысяч рублей.

Свою вину она не признала. Следователем в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СК РФ по РТ.