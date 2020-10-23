Гостайны на полмиллиарда: в Казани засекретили процесс над «соколом» Гомзиным
Гендиректор ОКБ им. Симонова предстанет перед Верховным судом РТ в качестве обвиняемого в аферах на 494 млн рублей
Сегодня в Верховном суде Татарстана назначено первое заседание по громкому делу о разработке беспилотников с уголовными последствиями. По версии Следкома, при исполнении оборонных госконтрактов Александр Гомзин, гендиректор и главный конструктор казанского ОКБ им. Симонова, похитил 494 млн рублей. За 2,5 года следствия разработчик тяжелых беспилотников успел дважды оказаться в СИЗО и выйти на волю — в первый раз под подписку, затем — под домашний арест. Как выяснило «Реальное время», его последнее заключение под стражу уже признали незаконным, а стартующий процесс — засекретили.
Группа прокуроров и судья из дела «оборотня» наркополиции
В деле Александра Гомзина — 60 томов. Минимум один из них содержит государственную тайну, поэтому дело еще на стадии предварительного следствия было засекречено, а с адвокатов обвиняемого взяли подписку о неразглашении.
В Верховный суд Татарстана секретное дело поступило 12 октября, и попало к судье Александру Шемуранову. Не так давно он вынес обвинительный приговор организатору подпольной нарколаборатории — бывшего начальника оперативной службы УФСКН по РТ Юрию Казакулову, в деле которого гостайной признали материалы оперативно-розыскной деятельности наркополиции.
Рассматривать секретное дело будут в спецзале Верховного суда РТ, который в отличие от других не оборудован техническими средствами для аудиопротокола и видеосъемки, зато в нем есть отдельный вход для подсудимых под стражей или секретных свидетелей. Еще одно отличие — железная дверь на входе, которую с началом заседаний запирают на ключ.
Поддерживать гособвинение по делу Гомзина, по данным источников «Реального времени» поручено группе прокуроров — во главе с представителем управления Генпрокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе.
Сам обвиняемый, несмотря на 2,5 года следствия и аресты, на сегодняшний день остается генеральным директором казанского АО «НПО «Опытно-конструкторское бюро им. Симонова» (до 2014-го — ОКБ «Сокол»). Причем, на финише следствия — 26 августа этого года — его освободили из СИЗО под домашний арест. Правда, произошло это вопреки желанию сотрудников СК.
Как задерживали и освобождали Гомзина — в Казани, Самаре и Нижнем
Первые претензии к гендиректору и главному конструктору ОКБ им. Симонова появились еще в 2014-м году. Тогда сотрудники МВД Татарстана заподозрили его в афере с оборонными контрактами 2012 года, возбудили уголовное дело и прекратили его в 2015-м «за отсутствием состава преступления».
10 апреля 2018-го 2-й отдел Следкома по РТ инициировал схожее дело в отношении неустановленных лиц, а через шесть дней задержал Александра Гомзина в качестве подозреваемого. 18 апреля он был арестован по делу с ущербом в 1 млрд рублей, обвинен в мошенничестве на 907 млн в ходе исполнения госконтракта на разработку тяжелых беспилотников (ч. 7 ст. 159 УК РФ), нецелевом расходовании еще 163 млн бюджетных рублей (п. «б», ч. 2 ст. 285.1 УК) и злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями (ч.2 ст. 201 УК РФ).
Верховный суд РТ признал арест обоснованным, но 21 мая следователи отпустили не признающего вину под подписку. Объяснений этому решению не последовало. Но позже дело «переехало» из Казани в Нижний Новгород — в третье следственное управление ГСУ Следкома РФ.
14 мая 2019-го года нижегородский следователь обратился в Авиастроительный райсуд Казани (по месту нахождения ОКБ им. Симонова и совершения предполагаемых преступлений) и просил заменить обвиняемому подписку о невыезде реальным арестом. К тому моменту фабула обвинения существенно поменялась, а предполагаемый ущерб по делу снизился до полумиллиарда рублей. Но об этом чуть позже.
Райсуд дал добро на посадку, и весь следующий год арест Гомзину продлевали уже судьи Кировского райсуда Казани (по месту его содержания в СИЗО-2). За продлением ареста на срок свыше года представители СК обращались уже в Верховный суд Татарстана и также не получали отказов.
Однако защитники бизнесмена от авиации оспаривали эти решения на вышестоящем уровне и добились сенсационного решения. 25 августа 2020 года Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре признал незаконным и отменил постановление Авиастроительного райсуда от 14 мая 2019-го об ужесточении меры пресечения Гомзину, и апелляционное определение Верховного суда РТ, узаконившее посадку. Однако из СИЗО обвиняемый вышел лишь на следующий день, когда Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде поправил решение Верховного суда РТ о последнем продлении главе ОКБ и заменил ему реальный арест домашним.
Кассация установила: сажать предпринимателя было нельзя
«Реальному времени» удалось изучить опубликованное в Сети решение кассационной инстанции, которая выявила в постановлениях по Гомзину существенные нарушения закона — подписку о невыезде обвиняемый не нарушал, от следствия не скрывался, а вменяемые преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности.
Ранее апелляционная инстанция Верховного суда РТ в своем решении отвергла ссылки на то, что Гомзина как предпринимателя от посадок защищает закон. И обосновала это так, что, по версии силовиков, бизнес был лишь прикрытием преступления:
«Следствием установлено, что деятельность ОАО «ОКБ «Сокол»( позже — АО «ОКБ им. Симонова») использовалась обвиняемым как способ завладения денежными средствами Минобороны РФ. Согласно предъявленному обвинению, были заключены фиктивные соглашения с иными юрлицами, при этом контрагенты не выполняли возложенные на них работы. Но несмотря на это, на их счета были переведены денежные средства, которые, как указывает следствие, были похищены, в том числе путем выведения наличных через счета физических лиц».
Кассационная инстанция дала иную оценку: «По смыслу закона корыстный мотив обвиняемого, а равно способ распоряжения похищенным имуществом, не является основанием для признания деяния совершенным вне связи с осуществлением предпринимательской деятельности».
— На сегодняшний день отменены также все постановления Кировского райсуда Казани и апелляционные определения Верховного суда РТ о продлении Гомзину сроков содержания под стражей, как незаконные. То есть полтора года он провел в СИЗО по незаконным решениям, а уникальное предприятие в его отсутствие поставлено на грань выживания, — сообщил «Реальному времени» адвокат обвиняемого Андрей Чегодайкин.
Комментировать позицию защиты по существу дела он не стал.
В чем обвиняют «сокола» Гомзина
Как выяснило «Реальное время», в итоговом обвинении авиаконструктору и бизнесмену фигурируют три эпизода хищения бюджетных средств путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Совокупный ущерб оценен в 494 млн рублей.
Заметим, что ровно такой же ущерб по трем эпизодам оглашался следователем в мае 2019-го на заседании по замене меры пресечения Гомзину. Это обвинение было предъявлено за день рассмотрения ходатайства. Причем, на тот момент, кроме Гомзина в нем фигурировали и некие неустановленные лица. А еще сообщалось, что эти эпизоды выделены в отдельное производство из основного дела.
По версии следствия, все хищения совершались посредством заключения фиктивных договоров с подконтрольными обвиняемому фирмами — «Милтек» и «Спутник», и в рамках выполнения обязательств по госконтрактам на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по проектам беспилотников «Альтиус» и «Зеница».
- Эпизод 1. Фиктивные договоры через ООО «Милтек» на выполнение составных частей НИОКР обернулись уводом 91,3 млн рублей в октябре 2011 года — декабре 2012 года.
- Эпизод 2. Вывод 12,2 млн рублей по липовому договору с ООО «Спутник» на разработку «экспериментальных версий программного обеспечения пилотажно-навигационного комплекса с беспилотным летательным аппаратом и двигателем TJ-100S», которые, по версии СКР, скопировали с другого беспилотника.
- Эпизод 3. По агентскому договору с «Милтеком» в 2012-2013 годах средства Минобороны в размере 390,8 млн рублей перевели на счета зарубежных компаний.
За день до предъявления этого обвинения в нижегородском подразделении ГСУ СКР прекратили уголовное преследование Гомзина по обвинению в хищении, нецелевом расходовании средств и злоупотреблении полномочиями с ущербом в 1 млрд рублей.
Гомзин: «Это выгодно врагам Российской Федерации»
Вину гендиректор ОКБ не признает. Полтора года назад его защитники поясняли по самому тяжкому эпизоду: еще в 2014 году все деньги с иностранных счетов вернулись в Россию на счета ОКБ. А по версии Следкома, должны были вернуться заказчику — потерпевшему по делу Министерству обороны.
Сам Гомзин в мае 2019-го говорил о некоем приказе покойного руководителя подразделения ФСБ. Якобы компания «Милтек» выполняла функции «агента под прикрытием» и через нее, не афишируя истинные цели разработок, авансировали зарубежных партнеров российской оборонки. А когда сотрудничество закончилось, неосвоенные миллионы вернулись на родину.
«Мы видим своеобразный рейдерский захват этого предприятия, накачанного денежными средствами. Есть много контрактов и есть силы, которые пытаются сместить гендиректора. Это повлечет утрату рабочих мест, увольнение ценных специалистов с предприятия», комментировал ситуацию адвокат обвиняемого Валерий Бараковский.
Гомзин сообщал, что его задержание годом ранее повлекло срывы контракта с Индией, кредитного соглашения с «Внешторгбанком» на 2,6 млрд рублей и госзаказа на ремонт беспилотных мишеней для Объединенной авиастроительной корпорации. Потери Гомзин оценивал в 2 млрд рублей с лишним.
— Это было выгодно врагам Российской Федерации, — рассуждал обвиняемый. — Если делается проект, уникальный, сложный, который не имеет аналогов в России, и он очень конкурентоспособен [в сравнении] с зарубежными образцами, то разрушение этого проекта и разрушение предприятия, которое выполняет такие проекты, — в интересах недругов. Все, кто в той или иной степени к этому причастны, — считайте, это враги РФ.
Через два месяца после ареста Гомзин по видеосвязи рассказывал Верховному суду РТ о резком ухудшении здоровья и потери 15 кг веса. Говорил, что рискует умереть в камере, не дождавшись оправдательного приговора...
Сегодня в Верховном суде РТ намечено первое заседание по этому делу. Правда, как уточнили «Реальному времени», в пресс-службе суда оно будет посвящено процессуальному моменту — у подсудимого истекает срок домашнего ареста. Будет решаться вопрос о продлении.
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