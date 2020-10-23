Гостайны на полмиллиарда: в Казани засекретили процесс над «соколом» Гомзиным

Гендиректор ОКБ им. Симонова предстанет перед Верховным судом РТ в качестве обвиняемого в аферах на 494 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Верховном суде Татарстана назначено первое заседание по громкому делу о разработке беспилотников с уголовными последствиями. По версии Следкома, при исполнении оборонных госконтрактов Александр Гомзин, гендиректор и главный конструктор казанского ОКБ им. Симонова, похитил 494 млн рублей. За 2,5 года следствия разработчик тяжелых беспилотников успел дважды оказаться в СИЗО и выйти на волю — в первый раз под подписку, затем — под домашний арест. Как выяснило «Реальное время», его последнее заключение под стражу уже признали незаконным, а стартующий процесс — засекретили.

Группа прокуроров и судья из дела «оборотня» наркополиции



В деле Александра Гомзина — 60 томов. Минимум один из них содержит государственную тайну, поэтому дело еще на стадии предварительного следствия было засекречено, а с адвокатов обвиняемого взяли подписку о неразглашении.

В Верховный суд Татарстана секретное дело поступило 12 октября, и попало к судье Александру Шемуранову. Не так давно он вынес обвинительный приговор организатору подпольной нарколаборатории — бывшего начальника оперативной службы УФСКН по РТ Юрию Казакулову, в деле которого гостайной признали материалы оперативно-розыскной деятельности наркополиции.

Рассматривать секретное дело будут в спецзале Верховного суда РТ, который в отличие от других не оборудован техническими средствами для аудиопротокола и видеосъемки, зато в нем есть отдельный вход для подсудимых под стражей или секретных свидетелей. Еще одно отличие — железная дверь на входе, которую с началом заседаний запирают на ключ.

Рассматривать секретное дело будут в спецзале Верховного суда РТ. Фото Максима Платонова

Поддерживать гособвинение по делу Гомзина, по данным источников «Реального времени» поручено группе прокуроров — во главе с представителем управления Генпрокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе.

Сам обвиняемый, несмотря на 2,5 года следствия и аресты, на сегодняшний день остается генеральным директором казанского АО «НПО «Опытно-конструкторское бюро им. Симонова» (до 2014-го — ОКБ «Сокол»). Причем, на финише следствия — 26 августа этого года — его освободили из СИЗО под домашний арест. Правда, произошло это вопреки желанию сотрудников СК.

Как задерживали и освобождали Гомзина — в Казани, Самаре и Нижнем

Первые претензии к гендиректору и главному конструктору ОКБ им. Симонова появились еще в 2014-м году. Тогда сотрудники МВД Татарстана заподозрили его в афере с оборонными контрактами 2012 года, возбудили уголовное дело и прекратили его в 2015-м «за отсутствием состава преступления».

10 апреля 2018-го 2-й отдел Следкома по РТ инициировал схожее дело в отношении неустановленных лиц, а через шесть дней задержал Александра Гомзина в качестве подозреваемого. 18 апреля он был арестован по делу с ущербом в 1 млрд рублей, обвинен в мошенничестве на 907 млн в ходе исполнения госконтракта на разработку тяжелых беспилотников (ч. 7 ст. 159 УК РФ), нецелевом расходовании еще 163 млн бюджетных рублей (п. «б», ч. 2 ст. 285.1 УК) и злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями (ч.2 ст. 201 УК РФ).

14 мая 2019-го года нижегородский следователь обратился в Авиастроительный райсуд Казани (по месту нахождения ОКБ им. Симонова и совершения предполагаемых преступлений) и просил заменить обвиняемому подписку о невыезде реальным арестом

Верховный суд РТ признал арест обоснованным, но 21 мая следователи отпустили не признающего вину под подписку. Объяснений этому решению не последовало. Но позже дело «переехало» из Казани в Нижний Новгород — в третье следственное управление ГСУ Следкома РФ.

14 мая 2019-го года нижегородский следователь обратился в Авиастроительный райсуд Казани (по месту нахождения ОКБ им. Симонова и совершения предполагаемых преступлений) и просил заменить обвиняемому подписку о невыезде реальным арестом. К тому моменту фабула обвинения существенно поменялась, а предполагаемый ущерб по делу снизился до полумиллиарда рублей. Но об этом чуть позже.

Райсуд дал добро на посадку, и весь следующий год арест Гомзину продлевали уже судьи Кировского райсуда Казани (по месту его содержания в СИЗО-2). За продлением ареста на срок свыше года представители СК обращались уже в Верховный суд Татарстана и также не получали отказов.

Однако защитники бизнесмена от авиации оспаривали эти решения на вышестоящем уровне и добились сенсационного решения. 25 августа 2020 года Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре признал незаконным и отменил постановление Авиастроительного райсуда от 14 мая 2019-го об ужесточении меры пресечения Гомзину, и апелляционное определение Верховного суда РТ, узаконившее посадку. Однако из СИЗО обвиняемый вышел лишь на следующий день, когда Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде поправил решение Верховного суда РТ о последнем продлении главе ОКБ и заменил ему реальный арест домашним.

Райсуд дал добро на посадку, и весь следующий год арест Гомзину продлевали уже судьи Кировского райсуда Казани

Кассация установила: сажать предпринимателя было нельзя

«Реальному времени» удалось изучить опубликованное в Сети решение кассационной инстанции, которая выявила в постановлениях по Гомзину существенные нарушения закона — подписку о невыезде обвиняемый не нарушал, от следствия не скрывался, а вменяемые преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности.

Ранее апелляционная инстанция Верховного суда РТ в своем решении отвергла ссылки на то, что Гомзина как предпринимателя от посадок защищает закон. И обосновала это так, что, по версии силовиков, бизнес был лишь прикрытием преступления:

«Следствием установлено, что деятельность ОАО «ОКБ «Сокол»( позже — АО «ОКБ им. Симонова») использовалась обвиняемым как способ завладения денежными средствами Минобороны РФ. Согласно предъявленному обвинению, были заключены фиктивные соглашения с иными юрлицами, при этом контрагенты не выполняли возложенные на них работы. Но несмотря на это, на их счета были переведены денежные средства, которые, как указывает следствие, были похищены, в том числе путем выведения наличных через счета физических лиц».

Кассационная инстанция дала иную оценку: «По смыслу закона корыстный мотив обвиняемого, а равно способ распоряжения похищенным имуществом, не является основанием для признания деяния совершенным вне связи с осуществлением предпринимательской деятельности».

— На сегодняшний день отменены также все постановления Кировского райсуда Казани и апелляционные определения Верховного суда РТ о продлении Гомзину сроков содержания под стражей, как незаконные. То есть полтора года он провел в СИЗО по незаконным решениям, а уникальное предприятие в его отсутствие поставлено на грань выживания, — сообщил «Реальному времени» адвокат обвиняемого Андрей Чегодайкин.

Комментировать позицию защиты по существу дела он не стал.

В итоговом обвинении авиаконструктору и бизнесмену фигурируют три эпизода хищения бюджетных средств

В чем обвиняют «сокола» Гомзина

Как выяснило «Реальное время», в итоговом обвинении авиаконструктору и бизнесмену фигурируют три эпизода хищения бюджетных средств путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Совокупный ущерб оценен в 494 млн рублей.

Заметим, что ровно такой же ущерб по трем эпизодам оглашался следователем в мае 2019-го на заседании по замене меры пресечения Гомзину. Это обвинение было предъявлено за день рассмотрения ходатайства. Причем, на тот момент, кроме Гомзина в нем фигурировали и некие неустановленные лица. А еще сообщалось, что эти эпизоды выделены в отдельное производство из основного дела.

По версии следствия, все хищения совершались посредством заключения фиктивных договоров с подконтрольными обвиняемому фирмами — «Милтек» и «Спутник», и в рамках выполнения обязательств по госконтрактам на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по проектам беспилотников «Альтиус» и «Зеница».

Эпизод 1. Фиктивные договоры через ООО «Милтек» на выполнение составных частей НИОКР обернулись уводом 91,3 млн рублей в октябре 2011 года — декабре 2012 года.

Фиктивные договоры через ООО «Милтек» на выполнение составных частей НИОКР обернулись уводом 91,3 млн рублей в октябре 2011 года — декабре 2012 года. Эпизод 2. Вывод 12,2 млн рублей по липовому договору с ООО «Спутник» на разработку «экспериментальных версий программного обеспечения пилотажно-навигационного комплекса с беспилотным летательным аппаратом и двигателем TJ-100S», которые, по версии СКР, скопировали с другого беспилотника.

Вывод 12,2 млн рублей по липовому договору с ООО «Спутник» на разработку «экспериментальных версий программного обеспечения пилотажно-навигационного комплекса с беспилотным летательным аппаратом и двигателем TJ-100S», которые, по версии СКР, скопировали с другого беспилотника. Эпизод 3. По агентскому договору с «Милтеком» в 2012-2013 годах средства Минобороны в размере 390,8 млн рублей перевели на счета зарубежных компаний.

По версии следствия, все хищения совершались посредством заключения фиктивных договоров по проектам беспилотников «Альтиус» и «Зеница». Фото: okbsimonova.ru

За день до предъявления этого обвинения в нижегородском подразделении ГСУ СКР прекратили уголовное преследование Гомзина по обвинению в хищении, нецелевом расходовании средств и злоупотреблении полномочиями с ущербом в 1 млрд рублей.

Гомзин: «Это выгодно врагам Российской Федерации»

Вину гендиректор ОКБ не признает. Полтора года назад его защитники поясняли по самому тяжкому эпизоду: еще в 2014 году все деньги с иностранных счетов вернулись в Россию на счета ОКБ. А по версии Следкома, должны были вернуться заказчику — потерпевшему по делу Министерству обороны.

Сам Гомзин в мае 2019-го говорил о некоем приказе покойного руководителя подразделения ФСБ. Якобы компания «Милтек» выполняла функции «агента под прикрытием» и через нее, не афишируя истинные цели разработок, авансировали зарубежных партнеров российской оборонки. А когда сотрудничество закончилось, неосвоенные миллионы вернулись на родину.

«Мы видим своеобразный рейдерский захват этого предприятия, накачанного денежными средствами. Есть много контрактов и есть силы, которые пытаются сместить гендиректора. Это повлечет утрату рабочих мест, увольнение ценных специалистов с предприятия», комментировал ситуацию адвокат обвиняемого Валерий Бараковский.

Гомзин сообщал, что его задержание годом ранее повлекло срывы контракта с Индией, кредитного соглашения с «Внешторгбанком» на 2,6 млрд рублей и госзаказа на ремонт беспилотных мишеней для Объединенной авиастроительной корпорации. Потери Гомзин оценивал в 2 млрд рублей с лишним.



— Это было выгодно врагам Российской Федерации, — рассуждал обвиняемый. — Если делается проект, уникальный, сложный, который не имеет аналогов в России, и он очень конкурентоспособен [в сравнении] с зарубежными образцами, то разрушение этого проекта и разрушение предприятия, которое выполняет такие проекты, — в интересах недругов. Все, кто в той или иной степени к этому причастны, — считайте, это враги РФ.

Через два месяца после ареста Гомзин по видеосвязи рассказывал Верховному суду РТ о резком ухудшении здоровья и потери 15 кг веса. Говорил, что рискует умереть в камере, не дождавшись оправдательного приговора...

Сегодня в Верховном суде РТ намечено первое заседание по этому делу. Правда, как уточнили «Реальному времени», в пресс-службе суда оно будет посвящено процессуальному моменту — у подсудимого истекает срок домашнего ареста. Будет решаться вопрос о продлении.