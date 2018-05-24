В Казани освобожден из СИЗО не признавший вину директор ОКБ им. Симонова

Фото: Реальное время

Следком по РТ освободил из-под стражи гендиректора ОКБ им. Симонова Александра Гомзина. Об этом «Реальному времени» сообщил один из пяти его защитников.

Мера пресечения Гомзину была заменена на подписку о невыезде 21 мая, говорит адвокат Валерий Бараковский. Обычно подобные решения следствия связаны с признанием арестованным вины. Однако, по словам Бараковского, гендиректор ОКБ им. Симонова вины не признавал. «Мы дали подробные показания и приобщили документы по каждому доводу следствия», — комментирует ситуацию защитник.

В Следкоме от пояснений по освобождению вип-фигуранта пока воздерживаются.

Напомним, Александр Гомзин был водворен в СИЗО еще 18 апреля по обвинениям в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и нецелевом расходовании бюджетных средств, выделенных в качестве субсидий на разработку тяжелого беспилотника «Альтаир». Перед президентом РФ за него заступился коллектив ОКБ.

Верховный суд РТ 8 мая признал обоснованным арест ученого и менеджера от оборонки. На том заседании выяснилось, что ущерб по делу Гомзина оценен в миллиард рублей с лишним. При этом сам обвиняемый отрицал сам факт каких-либо преступлений, утверждая, что следствие ведется по сфабрикованным материалам.



