Следком засекретил уголовное дело главы ОКБ им. Симонова

Фото: «Реальное время»

Дело Александра Гомзина, директора и главного конструктора ОКБ им. Симонова, в ближайшее время могут направить в Верховный суд Татарстана. Если Генпрокуратура утвердит обвинение. Об этом «Реальному времени» сегодня сообщили адвокаты обвиняемого со ссылкой на то, что в материалах дела есть некие секретные сведения.



Всего в деле топ-менеджера оборонки 53 тома, и лишь один из них содержит информацию с грифом «государственная тайна». В связи с чем дело должно быть рассмотрено судьей с допуском к гостайне, а сам процесс над топ-менеджером оборонки могут частично или полностью перевести в закрытый режим.

Напомним, Гомзина обвиняют в уводе 494 млн рублей по бюджетным контрактам на разработку тяжелых беспилотных летательных аппаратов. Вину он не признает. С мая под арестом похудел на 15 кг.

Расследование дела начиналось в Татарстане, позже материалы забрали в Нижний Новогород, в третье управление ГСУ Следкома РФ, где часть обвинений с директора ОКБ сняли, предъявив новые.