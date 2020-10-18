Башкирская неделя: новое правительство, печаль Элвина Грея и холивар о диалекте

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

На уходящей неделе в Башкирии был обнародован обновленный состав правительства республики. Забегая вперед, отметим: обошлось без сюрпризов. Тем временем глава РБ Радий Хабиров продлил школьные каникулы в связи с эпидемией коронавируса. Кроме того, суд начал рассмотрение дела о незаконной приватизации акций «Башкирской содовой компании», в Баймакском районе возник лесной пожар, а выступление музыкантов на «северо-западном диалекте башкирского языка» вызвало бурное обсуждение в Сети. Подробнее об этих и других событиях — в обзоре «Реального времени».

Новое правительство: знакомые все лица

Андрей Назаров, назначенный в сентябре премьер-министром Башкирии, назвал состав нового правительства республики. Он предложил главе региона Радию Хабирову «компактную схему управления правительством», предусматривающую сокращение количества вице-премьеров с десяти до девяти.

При этом остаются два первых заместителя премьер-министра. В зону ответственности Илшата Тажитдинова входят обеспечение работы правительства, реализация региональных проектов, развитие ОЭЗ «Алга». Другой первый вице-премьер — Рустам Муратов — остается министром экономического развития и инвестиционной политики и отвечает, соответственно, за инвестиционную деятельность и стратегию развития региона.

Ряд государственных комитетов стали министерствами: Госкомитет по строительству и архитектуре вырос в Министерство строительства и архитектуры, его возглавил Рамзиль Кучарбаев. А Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству стал Министерством транспорта и дорожного хозяйства под руководством Алана Марзаева. Также министерством стал Госкомитет по торговле и защите прав потребителей. Управление по контролю и надзору в сфере образования вошло в состав Министерства образования РБ.

Андрей Назаров, назначенный в сентябре премьер-министром Башкирии, назвал состав нового правительства республики. Фото: pravitelstvorb.ru

Вице-премьерскую должность потерял Фанур Ягафаров. Бывший пресс-секретарь Рустэма Хамитова и Радия Хабирова возвращается в администрацию главы РБ. При этом в соцсетях и telegram-каналах муссируется слух о его назначении на руководящую должность в медиахолдинге «Башинформ».

Суд по акциям БСК

Другим ключевым событием недели стало первое заседание арбитражного суда по иску Генеральной прокуратуры о незаконности приватизации акций «Башкирской содовой компании». В СМИ уже сравнивают этот процесс с делом «Башнефти». Истец требует вернуть в госсобственность 95,7% акций. Главный вопрос — вернут ли их в собственность Башкирии, чего под давлением общественности добивается Радий Хабиров, или же они отойдут федеральному Росимуществу. На процесс явились представители Генпрокуратуры, «БСК» (включая директора Эдуарда Давыдова), АО «Региональный фонд», банка «Уралсиб», Росимущества и других. Суд удовлетворил ходатайство Регфонда о привлечении к делу в качестве третьего лица Минземимущества республики.

Какую бы сторону не выбрала Фемида, путь в офшоры прибыли «БСК» будет перекрыт, считает политолог Карина Горбачева. Эксперт указывает на еще одно противоречие: наличие различных документов, защищающих Куштау от разработки и в то же время разрешающих ведение на шихане хозяйственной деятельности. На какие шаги идут защитники горы в этой ситуации, Горбачева рассказывает в очередной авторской колонке, написанной для «Реального времени».



Новый инфекционный центр в Стерлитамаке планируется построить к 1 декабря, а первых пациентов принять уже 14 декабря. Фото: pravitelstvorb.ru

Коронавирус наступает

Сложной остается ситуация с эпидемией коронавируса. На 17 октября в РБ подтверждено 9 674 случая заражения COVID-19, 47 пациентов скончались. На этой неделе ушли из жизни глава горсовета Ишимбая Юрий Лунев и глава горсовета Стерлитамака Андрей Ширяев.

Радий Хабиров поручил выделить из автопарка госорганов республики сто автомобилей для медиков. Эти машины будут доставлять врачей на работу и домой. Кроме того, на базе РКБ им. Куватова и уфимской городской больницы №10 решено развернуть два инфекционных стационара.

Что касается нового инфекционного центра в Стерлитамаке, то его планируется построить к 1 декабря, а первых пациентов принять уже 14 декабря. По словам главы Башкирии, решение о строительстве больницы — это «ответ серьезному росту заболевания коронавирусом в республике». Таким образом, центр возведут за 68 дней. Напомним, ковид-госпиталь в Зубово (Уфимский район) построили за 55 дней.

Как выяснило «Реальное время», Башкирия оказалась на первом месте в ПФО по доле выздоровевших — 92%. К слову, Татарстан занимает четвертое место — 84%. В начале октября Хабиров рекомендовал гражданам вернуться к режиму самоизоляции. А несколько дней назад и вовсе объявил о сокращении количества крупных мероприятий. Однако это не помешало отметить День республики 11 октября большим концертом с участием Юрия Шевчука («ДДТ»), Элвина Грея, группы Lumen.

По данным Минобразования РБ, коронавирусом в республике заболели 200 школьников и 150 учителей. Фото: bashinform.ru

Каникулы продлены

Осенние школьные каникулы в регионе начнутся на неделю раньше срока — с 19 октября. Планируется, что они закончатся 4 ноября, однако в случае ухудшения эпидситуации каникулы могут быть продлены, сообщил Хабиров.

По данным Минобразования РБ, коронавирусом в республике заболели 200 школьников и 150 учителей. Еще 4 800 учеников находятся на карантине как контактные. Бесплатно обследуются на коронавирус старшеклассники и студенты. Полученные данные направят в научные центры Роспотребнадзора.

Баянист-виртуоз ушел из жизни в 37 лет



В Уфе скончался известный татарский и башкирский музыкант, баянист Айнур Фатихов.

Фатихов родился в Уфе в 1983 году. Уже в годы учебы его приглашали для совместной работы известные исполнители Татарстана и Башкортостана: Салават Фатхетдинов, Айдар Галимов, Габдельфат Сафин. Помимо баяна, Фатихов владел духовым аккордеоном, гармошками, кураем, кубызом и другими музыкальными инструментами.

Музыканта похоронили на Южном кладбище Уфы. Его родителей не отпустили из госпиталя на похороны сына.

Скончался друг и меценат Элвина Грея

Еще одна печальная новость — умер гендиректор альметьевского ЗАО «Прокомп» Айрат Хамидуллин. О его кончине сообщил башкирский и татарский исполнитель Элвин Грей.

«Сегодня не стало моего друга. Очень доброго и порядочного человека — Айрата Хайретдиновича...», — написал музыкант, приложив трогательное видео из совместных фотографий с бизнесменом.

ЗАО «Прокомп» занималось проектированием продюсерского центра Elvin Grey.

Лесной пожар в Баймакском районе

Очередные тревожные вести поставляет Зауралье: в Баймакском районе произошел лесной пожар площадью 10 гектаров. Рядом с деревней Бахтигареево началось горение торфяников, затем огонь подошел к микрорайону Южный города Баймака.

Силами добровольцев и спасателей открытое горение было ликвидировано. По данным Госкомитета РБ по ЧС, угроза населенным пунктам в настоящее время отсутствует.

По версии следствия, с 2014 по 2016 годы Янбаев вместе с главбухом и Николаевым заключили мнимые сделки по поставке и установке оборудования на ферму «Тавакана». Фото: glavarb.ru

Обвиняемый глава района

Глава администрации Кугарчинского района Гайса Янбаев, главный бухгалтер ГУСП «Тавакан» Гузель Давлетбаева и местный бизнесмен Олег Николаев обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, с 2014 по 2016 годы Янбаев, будучи директором «Тавакана», вместе с главбухом и Николаевым заключили мнимые сделки по поставке и установке оборудования на товарно-молочную ферму «Тавакана» на 26 млн рублей. В действительности оборудование предприятию бесплатно поставил Фонд социально-экономического развития Кугарчинского района. И на основании подложных документов Минсельхоз РБ перечислил «Тавакану» более 10 млн рублей субсидий.

Обвиняемые вину не признали и ущерб не возместили.

ООО «Тавакан» через ГУСП совхоз «Алексеевский» принадлежит Минсельхозу РБ.

«Как в Освенциме»

Уголовное дело возбуждено по факту ненадлежащего оказания услуг в частном пансионате для престарелых «Моя семья» в поселке 8 Марта города Уфы. В нем были вскрыты факты грубого обращения с постояльцами, проблемы с обеспечением их питанием. Один из подопечных пансионата скончался.

На ситуацию обратили внимание чиновники и депутаты. Так, вице-премьер Ленара Иванова заявила, что пожилые люди находились в учреждении в нечеловеческих условиях, сравнив его с Освенцимом.

— В пансионате проживают 26 постояльцев, среди них есть лежачие больные. Но не хватает элементарных вещей — туалетов, душевых. Повсюду стоит тяжелый запах неухоженности и немытости, — сообщил председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев во время обсуждения вопроса в башкирском парламенте. Он добавил, что такие пансионаты подлежат лицензированию и должны находиться под контролем.

И снова «северо-западный диалект»



На уходящей неделе произошел очередной языковой холивар в Сети. Предыстория его такова. Месяц назад в Уфе состоялся ежегодный музыкальный фестиваль «Сердце Евразии». На сцене выступали Пелагея, Надежда Бабкина, Любовь Казарновская, Петр Дранга, Олег Газманов, музыканты из регионов России, исполняющие этнические песни. Однако внимание татарских активистов привлекла группа «Хаят-Исмаил», основанная музыкантом Альбертом Исмаилом. Она выступила с популярной башкирско-татарской песней «Ай, былбылым», которая стала более известной благодаря сериалу «Зулейха открывает глаза».

Ведущая фестиваля, объявляя музыкантов, заявила: «Услышав песни следующих исполнителей, вы поймете, что башкирский язык многогранен: они исполняют песни на северо-западном диалекте». После того как на YouTube-канале группы «Хаят-Исмаил» появился этот фрагмент, в соцсетях вновь затлел слегка подзабытый спор о «северо-западном диалекте», разгоревшийся в мае после «Башкирского диктанта». На этот концерт обратили внимание и некоторые казанские СМИ.

К слову, рок-музыкант Альберт Исмаил, который ранее считался участником татарского национального движения, в конце 2019 года объявил себя башкиром, чем вызвал болезненную реакцию татарских активистов.

ФК «Уфа»: поражение с новым тренером

Новым главным тренером ФК «Уфа» стал 55-летний уроженец Душанбе Рашид Рахимов. Он был главным тренером «Амкара», «Локомотива» и «Ахмата», с которым в сезоне 2016/17 занял 5-е место в чемпионате РФПЛ (это высшее достижение Рахимова).

Первый матч «горожан» с новым наставником во главе состоялся в субботу: «Уфа» в гостях уступила московскому «Локомотиву» (0:1). В активе «Уфы» осталось шесть очков, команда занимает предпоследнюю, 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

