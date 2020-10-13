Башкирия обогнала Татарстан по доле выздоровевших от COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

Доля выздоровевших в Татарстане уменьшается, но не критично

На 13 октября доля выздоровевших от COVID-19 татарстанцев составляет 84% — по этому показателю республика на четвертом месте среди регионов Приволжского федерального округа. Об этом «Реальному времени» сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК, г. Москва). В целом по Поволжью доля выздоровевших — 79%, или 139 577 человек.

На данный момент в Татарстане вылечился от вируса 6 421 пациент. За период с 7 по 13 октября доля выздоровевших от общего числа случаев уменьшилась на один процент.

За последние сутки в Татарстане подтвердились 34 новых случая коронавируса, всего — 7 618. Выздоровело за минувшие сутки 40 человек. За все время, по данным Минздрава РТ, умерли 92 человека. Замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина недавно заявила, что ужесточать «коронавирусные» ограничения не планируется.

За последние сутки в Татарстане подтвердились 34 новых случая коронавируса, всего — 7 618. Фото: Ринат Назметдинов

Уфа думает о самоизоляции, а Киров — о продлении ограничений

На первом месте по числу выздоровевших идет Башкирия — 92%. Всего в регионе выявили 9 344 заболевших, 46 человек скончались. Сейчас в стационарах проходят лечение 103 человека, на амбулаторном лечении находятся 829 человек. Несмотря на это, в начале октября глава Башкирии Радий Хабиров своим указом порекомендовал гражданам вернуться на самоизоляцию. А несколько дней назад и вовсе объявил о сокращении количества больших мероприятий:

«Мы начали болеть, очень много болеть, и это вызывает серьезное беспокойство. Наше здравоохранение выдержит это все, мы открываем дополнительный коечный фонд. Но пора вновь задуматься об этом, пора гораздо серьезнее относиться к масочному режиму, к соблюдению социальной дистанции».

В Оренбургской области доля вылечившихся составляет 90%. За последние сутки там обнаружили 142 заболевших COVID-19, что является новым антирекордом. Всего зафиксировано 14 185 случаев, выздоровело 12 900 человек (46 за сутки), 90 умерли. Ситуация в регионе остается напряженной, так, в школах на карантин по коронавирусу закрыли 145 классов.

Тройку по количеству выздоровевших замыкает Марий Эл — 85%. На 13 октября в республике выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом, их число выросло до 5 245. Всего выздоровели 4 440 жителей Марий Эл (пять за сутки), 56 человек умерли.

Источник: информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

Самая низкая доля выздоровевших от COVID-19 в Кировской области, где только 63% пациентов полностью вылечились от коронавируса. За последние сутки там выявили 99 новых случаев заражения COVID-19, всего — 9 597. Число вылечившихся по статистике местного оперштаба составляет 8 251 человек, однако по данным федерального центра это число составляет 6 058. Ограничения из-за коронавируса в Кировской области продлили до 22 октября, а людям старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания рекомендуют оставаться на самоизоляции.

Дарья Пинегина