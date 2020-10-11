Праздник с маской на лице: Башкирия отмечает 30-й День республики

COVID-19 не помешал собрать жителей региона на массовые мероприятия

Сегодня Башкирия масштабно отмечает двойной праздник — 30-летие провозглашения Декларации о государственном суверенитете и 446-летие основания крепости Уфа. День города должен был пройти еще в июне, но из-за локдауна его решили перенести и совместить с празднованием Дня республики. Поздравить земляков приехал Юрий Шевчук с его легендарной группой «ДДТ», небо Уфы озарят аж два салюта, а многотысячная толпа хором споет гимн Башкирии.

Победа «партии праздника»

Размах торжеств в Уфе не остановила даже сложная коронавирусная ситуация, хотя еще в конце сентября глава РБ Радий Хабиров поставил под вопрос широкое празднование юбилея. «Все готовятся к этому празднику, но здесь надо здраво подумать. Надо понимать, что у нас осенне-зимний эпидемический сезон», — цитировали первое лицо Башкортостана местные масс-медиа.

Только за последние сутки, по данным ИА «Башинформ», число инфицированных COVID-19 в регионе выросло на 51 человека, выявленных больных с пневмонией — на 157, а общее количество заболевших коронавирусом на 11 октября составляет 9 290 человек. К тому же сегодня в обед скончался 45-й по счету пациент с соответствующим диагнозом.

10 октября в ГКЗ «Башкортостан» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню республики

И все же «партия праздника» победила — масштаб мероприятий было решено не сокращать, но провести их на свежем воздухе с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Жителям настоятельно рекомендовано соблюдать масочный режим.

Гулять в Башкортостане начали еще накануне, благо погода позволяет подолгу находиться на улице. Праздничные ивенты с участием детей прошли в Салавате, Ишимбае, Стерлитамаке и других городах республики.

10 октября в ГКЗ «Башкортостан» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню республики, на котором глава РБ Радий Хабиров подвел итоги развития региона. Так, Башкирия среди 85 субъектов РФ в январе — августе 2020 года заняла 5-е место по вводу жилых домов, 7-е место по объему платных услуг населению и численности населения (на конец 2019 года), 8-е место — по обороту розничной торговли, 9-е место — по объему отгруженной продукции обрабатывающих производств и 10-е место — по объему работ по строительству. Данные Башкортостанстата свидетельствуют, что республика по основным экономическим показателям входит в число регионов-лидеров России.

Монумент башкирскому поэту и общественному деятелю Бабичу появился на улице Заки Валиди перед Телецентром недавно — в июне 2019 года

Героям — цветы, народу — капуста

Официальное юбилейное утро началось с традиционного возложения цветов к памятникам символов нации — Шайхзаде Бабичу и Салавату Юлаеву. Причем монумент башкирскому поэту и общественному деятелю Бабичу появился на улице Заки Валиди перед Телецентром недавно — в июне 2019 года. Его автор — скульптор, председатель правления Союза художников России Андрей Ковальчук, который ранее уж оставил свой след в городской архитектуре, создав памятник еще одному народному литератору — Мустаю Кариму. Творение его рук — тот же отлитый в бронзе Карим — с августа месяца стоит и в Казани — на Оренбургском тракте, как подарок братского башкирского народа — татарскому.

Музыкальный фон церемонии установки двух огромных корзин алых роз к подножию монументов создавал ансамбль кураистов в бело-зеленых национальных одеждах. Сразу после этого Радий Хабиров поздравил жителей республики с юбилеем и выразил твердую уверенность, что «все вместе мы преодолеем любые испытания».

Ну а народ в это праздничное утро мог пополнить домашние закрома на специально организованных сельскохозяйственных ярмарках, выбирая картошку и морковку под песни и пляски, организованные тут же, на торговых точках.

Музыкальный фон церемонии установки двух огромных корзин алых роз к подножию монументов создавал ансамбль кураистов в бело-зеленых национальных одеждах

Гимн республики — хором

Главной площадкой юбилейного празднования выбран амфитеатр конгресс-холла «Торатау», где для уфимцев и гостей города вечером состоится «бикзур» концерт с участием как республиканских артистов, так и приглашенных звезд. Сначала марафон башкирской культуры «Огонь Урал Батыра» устроят местные вокалисты и танцоры, а затем их сменят Элвин Грей, шоу-проект Zainetdin, Thomas Mraz, группы «Премьер» и Lumen.

Хедлайнером праздничного концерта станет группа «ДДТ» во главе с народным артистом Республики Башкортостан Юрием Шевчуком. Певец, чья юность и молодость прошли в Уфе, не смог не приехать поздравить земляков.

Кульминационной точкой, символизирующий всеобщее единение, должно стать массовое исполнение гимна республики (очевидно, в масках). Запевалами флешмоба «Гимн РБ» будут Государственная академическая хоровая капелла РБ и солисты Башгосфилармонии им. Х. Ахметова.

Народ будут развлекать творческие коллективы Уфы и местные знаменитости

Главное городское мероприятие — праздничный концерт «Цвети, моя Республика!» пройдет вечером на площади перед Государственным академическим русским драматическим театром. Здесь народ будут развлекать творческие коллективы Уфы и местные знаменитости.

День республики завершится в 23 часа большим праздничным салютом на площади имени Ленина. Для жителей северной части Уфы в это же время прогремит отдельный фейерверк — в парке «Первомайский».