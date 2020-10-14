Скончался известный татарский и башкирский музыкант, баянист Айнур Фатихов

В Уфе скончался известный татарский и башкирский музыкант, баянист Айнур Фатихов. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на Министерство культуры.



Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются, известно, что семья музыканта сейчас проходит лечение в больнице.

«Он 10 октября выступал, шутил за кулисами. Совсем не похоже было, что он болен. Я все еще надеюсь, что это ошибка какая-то. Что завтра мы будем радоваться и извиняться за свои посты», — сказала народная артистка РБ Рушанна Бабич.

Айнур Фатихов родился в Уфе в 1983 году. Уже в годы учебы его приглашали для совместной работы известные исполнители Татарстана и Башкортостана: Салават Фатхетдинов, Айдар Галимов, Габдельфат Сафин. Помимо баяна Фатихов владел духовым аккордеоном, гармошками, кураем, кузбызом и другими музыкальными инструментами.

В январе «Реальное время» сообщало о кончине 65-летнего татарстанского музыканта и композитора Рината Губайдуллина.