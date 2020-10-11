Элвин Грей потерял мецената и друга из Альметьевска

Фото: соцсети

«Сегодня не стало моего друга..»

Татаро-башкирский певец Радик Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, сообщил о смерти гендиректора альметьевского ЗАО «Прокомп» Айрата Хамидуллина.

«Сегодня не стало моего друга.. Очень доброго и порядочного человека — Айрата Хайретдиновича....» — написал исполнитель, приложив трогательное видео из совместных фотографий с бизнесменом.

В комментариях подписчики Юльякшина выразили свои соболезнования певцу, а также близким Хамидуллина.

Среди тех, кто решил почтить память предпринимателя в комментариях, также певец Анвар Нургалиев и исполнительница Иркэ.

«Он первый принял нас с проектом Элвин Грей в своем кабинете в далеком 2015 году...» — написала также пользовательница finzira8.

Компания Айрата Хамидуллина ЗАО «Прокомп» занималась проектированием продюсерского центра Elvin Grey.

Известен в строительной среде

Айрат Хамидуллин был достаточно известен в строительной среде Альметьевска и Татарстана. Например, он выступал председателем жюри республиканской олимпиады по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», проходившей в Альметьевске. Участвовал в обсуждении вариантов реконструкции площади Нефтяников, предложил свой проект с парковкой на 500 мест, санузлами, зрительной ложей и передвижной сценой. Проектировал новый спорткомплекс с бассейном в Абдрахманово и множество других социальных объектов.



Айрат Хамидуллин был достаточно известен в строительной среде Альметьевска и Татарстана. Фото: kgasu.ru

Согласно данным системы «Спарк Интерфакс», Айрат Хамидуллин был директором ЗАО «Прокомп», зарегистрированного в Альметьевске в 2001 году. Основным видом деятельности компании указана «Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта».

Размер уставного капитала компании составляет 163 000 рублей. Из открытых источников следует, что совладельцами ЗАО «Прокомп» являются Ринат Камаев (32%), Ирина Савельева (32%) и Владимир Салинка (20%). Кому принадлежат еще 16%, не указано.

Судя по данным о финансовых результатах компании, прошлый год выдался для нее не самым удачным: выручка снизилась с 16,9 млн до 14,7 млн рублей, прибыль упала с 559 тысяч до 24 тысяч рублей.

Также Айрат Хамидуллин некогда входил в состав совета директоров ОАО «Нефтегазстрой» и являлся директором ООО ПСД-ТНГС.

Евгений Калашников