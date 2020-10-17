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«Уфа» уступила «Локомотиву» в первом матче под руководством Рахимова

18:35, 17.10.2020
«Уфа» уступила «Локомотиву» в первом матче под руководством Рахимова
Фото: twitter.com/fclokomotiv

«Уфа» в гостях уступила московскому «Локомотиву» (0:1) в матче 11-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Исход встречи решил гол, забитый Гжегожем Крыховяком после грубой ошибки вратаря уфимцев Александра Беленова.

Этот матч стал первым для уфимского клуба под руководством нового главного тренера Рашида Рахимова. На этом посту он сменил Вадима Евсеева, ушедшего в отставку.

В активе «Уфы» после 11 туров осталось 6 набранных очков. Команда занимает 15 строчку в турнирной таблице РПЛ.

«Локомотив» (Москва) — «Уфа» — 1:0 (0:0)
Голы:
1:0 — 67, Крыховяк (Зе Луиш).

СпортФутбол Башкортостан
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