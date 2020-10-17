«Уфа» уступила «Локомотиву» в первом матче под руководством Рахимова

«Уфа» в гостях уступила московскому «Локомотиву» (0:1) в матче 11-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Исход встречи решил гол, забитый Гжегожем Крыховяком после грубой ошибки вратаря уфимцев Александра Беленова.

Терпим очень обидное поражение в Москве. Единственный гол забил Крыховяк после ошибки Александра Беленова #ЛокоУфа pic.twitter.com/p8mKIzQvUE — ФК УФА (@UfaFc) October 17, 2020

Этот матч стал первым для уфимского клуба под руководством нового главного тренера Рашида Рахимова. На этом посту он сменил Вадима Евсеева, ушедшего в отставку.

В активе «Уфы» после 11 туров осталось 6 набранных очков. Команда занимает 15 строчку в турнирной таблице РПЛ.

«Локомотив» (Москва) — «Уфа» — 1:0 (0:0)

Голы:

1:0 — 67, Крыховяк (Зе Луиш).