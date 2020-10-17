Хартикайнен забросил свою 150-ю шайбу в восьмом сезоне в КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнен забросил свою 150-ю шайбу за все время выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Форвард уфимцев отметился голом в ворота омского «Авангарда» на 28-й минуте встречи. Авторами голевой передачи стали Филип Ларсен и Маркус Гранлунд. Ворота «Авангарда» в этот момент защищал Эмиль Гарипов.

Хартикайнен выступает в КХЛ восьмой сезон. Свою первую шайбу в форме «Салавата Юлаева» финский нападающий забросил 10 сентября 2013 года, поразив ворота московского «Динамо» (1:4).

Напомним, ранее Хартикайнен стал лучшим бомбардиром в истории уфимского клуба, набрав 339 очко в игре с «Куньлунем» (3:5).