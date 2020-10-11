Башкирская неделя: вторая волна COVID-19, Хабировы ждут пополнения, смена главного тренера «Уфы»

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

На уходящей неделе власти Башкирии стали активнее готовиться к новой волне коронавируса. В Стерлитамаке началось строительство инфекционной больницы, по всей республике ждут возвращения ограничений, жителям уже рекомендовали сидеть дома. Тем не менее сегодня празднуется День республики, сам Радий Хабиров и его жена ждут ребенка, а защитники Куштау объединились в новую экологическую организацию.

Грядет вторая волна

Власти Башкирии готовятся ко второй волне. Еще в начале недели Радий Хабиров внес своим указом изменения в режим повышенной готовности. Новый документ, пока в рекомендательной форме, но все же призывает людей оставаться дома.



К субботе глава республики обеспокоился соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Уже планируется ограничить массовые мероприятия. В скором времени в Башкирии официально оформят новые ограничения.



На сегодня у четы уже насчитывается четверо детей. Фото: instagram.com/k.khabirova

Чета Хабировых ждет пополнения

Госагентство «Башинформ» сообщило, что в семье главы республики Радия Хабирова ожидается пополнение. Не уточняется, на каком сроке сейчас находится Каринэ Хабирова.

На сегодня у четы уже насчитывается четверо детей: общий сын Фарит, сын Каринэ от первого брака и две взрослых дочери Радия Фаритовича.



Резкие перемены в «Уфе»

В начале недели глава совета директоров ФК «Уфа» Ростислав Мурзагулов рассказал, что финансовое положение клуба только начало нормализоваться. Он выразил уверенность, что в итоге клуб должен быть передан в частные руки.

В среду «Уфа» официально объявила об уходе главного тренера — Вадима Евсеева. Сам он объяснил, что решил уйти после того, как пропала «химия» внутри команды.

Обязанности Евсеева возложили на Арслана Халимбекова. К пятнице появилась информация, что «Уфу» согласился возглавить Рашид Рахимов, экс-тренер «Ахмата», «Амкара» и «Локомотива».

Новая экологическая организация

Похоже, в Башкортостане формируется новая точка концентрации политической силы: защитники Куштау и другие активисты объединились. Теперь в республике появилась организация «Зеленый щит Башкортостана — Куштау».



Политическая карьера Элвина Грея

Певец Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, получил назначение «ко двору». Он стал советником главы Башкирии по вопросам развития культуры и молодежной политики. Отмечается, что зарплату известный исполнитель получать не будет.



«Зеленое дерби»

Необычный матч между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» состоялся на этой неделе. Уфимцы чуть было не столкнулись с сильным соперником в отсутствие своих самых ярких игроков. Однако коронавирус уравнял шансы, казанцам также пришлось сильно перестраивать состав на игру.

В этот раз «Ак Барс» обыграл «Салават» со счетом 4:1. Два следующих «зеленых дерби» запланированы на зиму (10 января и 18 февраля) и состоятся они должны в Уфе.



Коронавирус уравнял шансы, казанцам также пришлось сильно перестраивать состав на игру. Фото: ak-bars.ru

Скандал в «Моей семье»

На этой неделе разгорелся скандал, в центре которого оказались частные дома престарелых. В СМИ появились фотографии, сделанные в пансионате «Моя семья» под Уфой. Слила снимки бывшая сотрудница этого пансионата. На них запечатлены несколько пожилых постоялиц, лежащих на кроватях без постельного белья. Фото оставляют очень тягостное впечатление.

В руководстве пансионата подтвердили: снимки сделаны в пансионате. Однако гендиректор учреждения Александр Васильев утверждает, что ничего страшного в них не видит. Постельного белья не было потому, что его перестилали.

Кадрами заинтересовались в Следкоме и прокуратуре. Проводятся проверки. Отдельное внимание уделили пансионату в Минтруда и соцзащиты. Глава министерства Ленара Иванова заявила, что в республике работают десятки нелегальных домов престарелых и необходимо бороться с ними на уровне федерального законодательства.

Взятки в мэрии

В уфимскую мэрию наведались сотрудники ФСБ. На этот раз задержаны были два сотрудника отдела градостроительного контроля и выдачи разрешений на строительство Рустам Тухватуллин и Азат Шаяхметов.

По версии следствия они готовились получить взятку от компании «Восток-монтаж». За 10 млн рублей чиновники хотели согласовать строительство гостиницы.