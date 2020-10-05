Элвин Грей стал советником главы Башкирии

Глава Башкирии подписал распоряжение о назначении певца Радика Юльякшина, известного как Элвин Грей, своим советником по вопросам развития культуры и молодежной политики на общественных началах. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

По словам Хабирова, много делает для пропаганды башкирской культуры в молодежной среде. «Очень популярный человек, и сейчас нам очень помогает», — цитирует его ProUfu.ru.

Фото: Дмитрий Резнов

Ранее Элвин Грей рассказал, как привлек аудиторию от 3 до 80 лет на свои концерты.