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Элвин Грей стал советником главы Башкирии

09:32, 05.10.2020
Элвин Грей стал советником главы Башкирии
Фото: glavarb.ru

Глава Башкирии подписал распоряжение о назначении певца Радика Юльякшина, известного как Элвин Грей, своим советником по вопросам развития культуры и молодежной политики на общественных началах. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

По словам Хабирова, много делает для пропаганды башкирской культуры в молодежной среде. «Очень популярный человек, и сейчас нам очень помогает», — цитирует его ProUfu.ru.

Фото: Дмитрий Резнов

Ранее Элвин Грей рассказал, как привлек аудиторию от 3 до 80 лет на свои концерты.

ОбществоВласть Башкортостан
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