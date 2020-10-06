Мурзагулов заявил о необходимости передачи ФК «Уфа» в частные руки

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал о финансовом положении команды. Он заявил о намерении искать частных инвесторов для продажи клуба.

Ранее в прессе появлялась информация об интересе к «Уфе» со стороны компаний Red Bull и City Football Group.

«Эта история пока притормозилась. Но мы будем к ней возвращаться. Мы умеем распоряжаться своим потенциалом, поэтому мы интересны большим инвесторам. Клуб надо передавать в частные руки», — сказал Мурзагулов.

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов. Фото: vk.com/ufafc

При этом он назвал нынешнее финансовое положение клуба более стабильным, чем оно было минувшим летом. Теперь, по его словам, руководство команды может думать над усилением состава.

Напомним, накануне защитник «Уфы» Йонуц Неделчару перешел в греческий АЕК. По некоторым данным, сумма трансфера составила всего лишь около 500 тысяч евро.