В Башкирии ограничат проведение массовых мероприятий

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Башкирии планируют усилить меры по противодействию распространению коронавируса. В частности, сократится количество больших мероприятий.

«Мы начали болеть, очень много болеть, и это вызывает серьезное беспокойство. Наше здравоохранение выдержит это все, мы открываем дополнительный коечный фонд. Но пора вновь задуматься об этом, пора гораздо серьезнее относиться к масочному режиму, к соблюдению социальной дистанции», — написал на своей странице «ВКонтакте» глава Башкирии Радий Хабиров.

По его словам, решение о введении новых ограничений в скором времени примет оперштаб.

Хабиров также сообщил о строительстве инфекционной больницы в Стерлитамаке.

5 октября глава Башкирии подписал указ, вносящий изменения в режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса. Власти республики советуют вернуться на самоизоляцию.

