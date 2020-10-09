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Источник: Рашид Рахимов согласился возглавить «Уфу»

22:10, 09.10.2020
Источник: Рашид Рахимов согласился возглавить «Уфу»
Фото: premierliga.ru

Российский тренер Рашид Рахимов согласился возглавить ФК «Уфа». Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

Бывший рулевой «Ахмата», «Амкара» и «Локомотива» будет официально представлен команде в воскресенье. Власти Башкортостана также рассматривали кандидатуры Сергея Юрана и Олега Кононова, но приняли решение пригласить Рахимова.

Вадим Евсеев. Фото: vk.com/ufafc

Напомним, на этой неделе с поста главного тренера «Уфы» ушел Вадим Евсеев. Рулевой уфимцев покинул должность по обоюдному согласию сторон.

После 10 сыгранных туров «Уфа» набрала шесть очков и занимает 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Букмекеры считают уфимскую команду одним из главных претендентов на вылет в ФНЛ из-за ухода Евсеева.

СпортФутбол Башкортостан
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