Союз писателей РТ
Общая информация
Союз писателей РТ - общественная организация, объединяющая граждан, проживающих на территории РТ, и активно работающих в одной из областей литературного творчества, пишущих на татарском, или на любом другом языке, а также лиц, проживающих за пределами Республики, внесших значительный вклад в татарскую литературу.
Целью создания Союза композиторов РТ является содействие созданию высокохудожественных произведений, их публикации и пропаганде, защита творческих, гражданских, политических, экономических, социальных прав его членов, их чести и достоинства.
Руководитель - Салихов Данил Хабибрахманович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Муштари, 14
- Телефон: (843) 236-97-71
- Email: sprt@tatar.ru
- Сайт: www.sptatar.ru
Дата последнего обновления: 05.10.2017