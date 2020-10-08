ГБУ Национальный музей Республики Татарстан
Общая информация
Национальный музей Республики Татарстан — научно-исследовательское и культурно-образовательное учреждение в Казани. Является ведущим музейным центром и крупнейшим культурно-историческим музеем в Поволжье.
Торжественное открытие музея состоялось 5 апреля 1895 года.
За годы существования музея неоднократно менялось его название:
с 1918 г. — Губернский музей, с 1921 . — Центральный музей АТССР (ТАССР), с 1944 г. — Государственный музей ТАССР, с 1982 г. — Государственный объединённый музей ТАССР (РТ), с 2001 г. — Национальный музей Республики Татарстан.
Руководитель — Назипова Гульчачак Рахимзяновна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Казань, ул. Горького, 10
- Телефон: (843) 292-45-88
- Email: tatar_museum@mail.ru
- Сайт: https://tatmuseum.ru/
Дата последнего обновления: 08.10.2020