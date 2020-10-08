ГБУ Национальный музей Республики Татарстан

Общая информация

Национальный музей Республики Татарстан — научно-исследовательское и культурно-образовательное учреждение в Казани. Является ведущим музейным центром и крупнейшим культурно-историческим музеем в Поволжье.

Торжественное открытие музея состоялось 5 апреля 1895 года.

За годы существования музея неоднократно менялось его название:

с 1918 г. — Губернский музей, с 1921 . — Центральный музей АТССР (ТАССР), с 1944 г. — Государственный музей ТАССР, с 1982 г. — Государственный объединённый музей ТАССР (РТ), с 2001 г. — Национальный музей Республики Татарстан.

Руководитель — Назипова Гульчачак Рахимзяновна.

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