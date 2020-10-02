«Смотрящего» по Ишимбаю выпустят на 11 лет раньше срока в Татарстане?

Осужденный за бандитизм и вымогательства житель Башкортостана просит казанский суд о вольной по болезни

Фото: скриншот видео

Сегодня Приволжский райсуд Казани рассмотрит ходатайство 62-летнего криминального авторитета из Башкортостана. Получивший 13,6 года строгого режима за бандитизм и серию вымогательств у предпринимателей Марс Баталов просит отпустить его на волю за 11 лет и месяц до окончания срока. Медики ФСИН дали заключение, что состояние его здоровья не позволяет находиться за решеткой. «Реальное время» выяснило, где и как этот «смотрящий» по Ишимбаю сидел в Татарстане.

Часть «подвигов» банды Баталова попала на видео



Осужденных за бандитизм и организацию преступного сообщества обычно отправляют сидеть подальше от родных мест, чтобы утратили влияние. Яркий пример — оренбургский «вор в законе» Рашид Хачатрян, который мотал срок в Красноярске, а после возвращения домой стал фигурантом дела МВД Татарстана.

Совладелец торгового дома «Берег» в Ишимбае и глава КФХ Марс Баталов в июне прошлого года получил 14 лет колонии строгого режима по приговору Верховного суда Башкортостана. В декабре апелляционная коллегия Верховного суда РФ поправила приговор, сократив срок его отсидки на шесть месяцев. Баталова, его сына Вадима, машиниста подъемника в «Газпром добыча Ямбург» и еще двух человек признали бандой, которая в 2015—2017 годах, угрожая оружием, вымогала от 60 до 300 тысяч рублей у честных предпринимателей и лиц, занятых криминальным бизнесом. Один из потерпевших попал в «разработку» за связи со сферой интим-услуг.

Баталова, его сына Вадима и еще двух человек признали бандой, которая в 2015—2017 годах, угрожая оружием, вымогала деньги у честных предпринимателей и лиц, занятых криминальным бизнесом. Скриншот видео

Судом присяжных установлено, что бандиты не только угрожали оружием — один непокорный владелец строительной фирмы получил в грудь пулю из огнестрельного оружия и два удара по лицу рукояткой пистолета. За то, что не желал пополнять «общак» на 20 тысяч рублей и отдавать 40 тысяч в качестве несуществующего долга неким рабочим. Раненый попал в больницу, но ему угрожали и там, чтобы не сообщал о случившемся в полицию.

В арсенале бригады криминальных «коллекторов» были пистолеты, взрывные устройства, гранаты.

Еще одним потерпевшим признали риелтора из Стерлитамака, с которого почти год требовали 300 тысяч рублей и получили за этот период три транша — 30, 20 и 10 тысяч рублей. После этого бизнесмен почти на год смог скрыться от вымогателей. Вернулся в апреле 2017-го и был избит, лишился телефонов, наличных и автомобиля Toyota Camry. Риелтора против его воли увезли в штаб-квартиру банды — торговый дом «Берег» в Ишимбае и там требовали «остаток» в 240 тысяч рублей. Правда, в какой-то момент отвлеклись, и предприниматель смог сбежать, перемахнув через забор с колючей проволокой. Причем запись этого побега со скрытой камеры, которой жертву вымогательства вооружили оперативники, попала в материалы уголовного дела.

Та же запись засвидетельствовала, как в салоне угнанной машины бандиты угрожали прострелить ногу потерпевшему и обещали ему встречу со «смотрящим» по Ишимбаю Марсом Баталовым. В дело попало лишь четыре эпизода вымогательства, хотя силовики предполагали — часть потерпевших бизнесменов просто не стали заявлять о преступлениях.



Приговор по делу банды Баталова вступил в силу 12 декабря 2019 года. А уже 21 января 2020 года главаря этапировали из Уфы под Казань — в свияжскую исправительную колонию строгого режима №5 УФСИН по РТ.

Рекорды медиков ФСИН и Фемиды

Как утверждают источники «Реального времени», в свияжской колонии авторитет из Ишимбая не засиделся — уже через четыре дня его этапировали в больницу для осужденных исправительной колонии строгого режима №2 в Казани. А еще через несколько дней медкомиссия УФСИН по РТ выдала заключение о наличии у этого осужденного заболевания из утвержденного правительством РФ перечня «противопоказаний» к отбыванию наказания в местах лишения свободы.

Показательна история экс-проректора КНИТУ-КХТИ Ильдара Абдуллина, чьи адвокаты еще в 2015-м сообщали о его тяжелой болезни, а получить соответствующее заключение смогли лишь в 2019-м. Фото Рината Назметдинова

Подобные рекорды диагностики в делах татарстанских зэков опрошенные «Реальным временем» эксперты припомнить не смогли. В этом плане показательна история экс-проректора КНИТУ-КХТИ Ильдара Абдуллина, чьи адвокаты еще до первого приговора в 2015-м сообщали о его тяжелой болезни, а получить соответствующее комиссионное заключение смогли лишь в 2019-м, когда второе дело КХТИ уже рассматривалось Вахитовским райсудом Казани. Причем по ходатайству об освобождении Абдуллина в связи с болезнью районный суд успел вынести два отказа, которые позже Верховный суд Татарстана признал незаконными. За это время райсуд успел постановить приговор по второму делу КХТИ, согласно которому до конца срока Абдуллину осталось несколько месяцев.

Что до осужденного за бандитизм Марса Баталова, то о своих болячках он открыто рассказывал на суде. Даже демонстрировал тележурналистам ступню без четырех пальцев, ампутированных в результате диабетической гангрены. А еще открещивался от криминального статуса и называл себя простым фермером: «53 года голубей держу, лошадей держу».

Срок наказания по приговору Баталова истекает в ноябре 2031 года. Свое ходатайство об освобождении по болезни он подал в Приволжский райсуд Казани в августе 2020-го. Первое заседание состоялось в начале сентября, но на нем выяснилось — медзаключение просрочено. За месяц осужденный получил новое. И если сегодня суд удовлетворит его ходатайство, то на воле «смотрящий» по Ишимбаю может оказаться на 11 лет и месяц раньше срока. Если, конечно, это решение вступит в силу.

Еще одним фигурантом, что борется за право болеть на воле, в 2020-м году стал экс-глава казанской стройфирмы «Свей» Рашид Аитов. Фото Дмитрия Резнова

Напомним, своеобразным рекордом для татарстанской Фемиды в свое время стало освобождение грузинского «вора в законе» Резо Бухникашвили, он же Пецо, на 18 лет и 6 месяцев раньше срока. Он действительно был тяжело болен. Со слов адвоката, диагноз медиков ФСИН трижды проверяли еще до отправки ходатайства в суд в 2017 году. Сразу после освобождения Пецо депортировали, а через год из Турции пришла новость о его смерти.

Еще одним фигурантом, что борется за право болеть на воле, в 2020 году стал экс-глава казанской стройфирмы «Свей» Рашид Аитов. Правда, рассмотрение его ходатайства райсудом было прекращено, когда кассационная инстанция аннулировала постановление Верховного суда Татарстана и обязала повторно рассмотреть жалобы на приговор Аитову в апелляции. В августе приговор 2018 года с незначительными правками вновь вступил в силу, вот только теперь для подачи нового ходатайства больному требуется новое медзаключение.

Что до осужденного Баталова, то, по данным источников «Реального времени», администрация казанской колонии дала башкирскому авторитету отрицательную характеристику.